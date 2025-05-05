Зеленский рассказал о желании политиков ЕС получить место на Красной площади

Зеленский: политики мешают вступлению Украины в ЕС ради места на Красной площади
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Зеленский считает, что те, кто пытается не дать Украине вступить ЕС, делают это не "ради собственной страны», а с корыстной целью
Зеленский считает, что те, кто пытается не дать Украине вступить ЕС, делают это не "ради собственной страны», а с корыстной целью Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Некоторые европейские политики препятствуют вступлению Украины в Евросоюз не из-за национальных интересов, а ради личной выгоды и желания получить почетное место на Красной площади. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины в ЕС — прим. URA.RU). Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — подчеркнул Зеленский. Его слова передает «Обозреватель».

По данным издания, под этими словами президент, вероятно, имел в виду премьер-министров Венгрии и Словакии — Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые выступают против вступления Украины в объединение. Издание отмечает, что глава словацкого правительства ранее высказывал намерение лично приехать на празднование Дня Победы в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал мировым лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая. Украинский лидер 3 мая заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, которые планируют посетить парад Победы в столице РФ. В Британии от его заявления пришли в шок.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается участие свыше 20 иностранных лидеров. На торжественные мероприятия 9 мая приглашены главы государств и правительств из различных регионов мира, включая Азию, Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Америку.

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Некоторые европейские политики препятствуют вступлению Украины в Евросоюз не из-за национальных интересов, а ради личной выгоды и желания получить почетное место на Красной площади. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины в ЕС — прим. URA.RU). Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — подчеркнул Зеленский. Его слова передает «Обозреватель». По данным издания, под этими словами президент, вероятно, имел в виду премьер-министров Венгрии и Словакии — Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые выступают против вступления Украины в объединение. Издание отмечает, что глава словацкого правительства ранее высказывал намерение лично приехать на празднование Дня Победы в Москву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал мировым лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая. Украинский лидер 3 мая заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, которые планируют посетить парад Победы в столице РФ. В Британии от его заявления пришли в шок. В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается участие свыше 20 иностранных лидеров. На торжественные мероприятия 9 мая приглашены главы государств и правительств из различных регионов мира, включая Азию, Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Америку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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