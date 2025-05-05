Рабочим после взрыва в московской многоэтажке устроили завтрак на месте ЧП. Видео

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Рабочих после взрыва в московской многоэтажке накормили завтраком на месте (архивное фото)
Рабочих после взрыва в московской многоэтажке накормили завтраком на месте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Рабочим около многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв в одной из квартир, организовали завтрак. Подъезд, где произошел взрыв оцеплен.

Рабочим, раздали печенье, гречку, хлеб и чай. «Вижу сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Место, двор, где произошел, где этот подъезд, в котором произошел взрыв, отцеплен. <...> Полевая кухня стоит, но уже не работает. Рабочим разливают горячий чай, завтрак», — сообщил корреспондент URA.RU.

Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Пострадали около десяти человек.

Сообщается о полном разрушении нескольких квартир. Часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Главные кадры с места происшествия — в  видеорепортаже URA. RU.

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Рабочим около многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв в одной из квартир, организовали завтрак. Подъезд, где произошел взрыв оцеплен. Рабочим, раздали печенье, гречку, хлеб и чай. «Вижу сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Место, двор, где произошел, где этот подъезд, в котором произошел взрыв, отцеплен. <...> Полевая кухня стоит, но уже не работает. Рабочим разливают горячий чай, завтрак», — сообщил корреспондент URA.RU. Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Пострадали около десяти человек. Сообщается о полном разрушении нескольких квартир. Часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Главные кадры с места происшествия — в  видеорепортаже URA. RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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