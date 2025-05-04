04 мая 2025

Главный тренер ФК «Тюмень» разочарован поражением своей команды в Саратове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменская команда проиграла соперникам из Саратова со счетом 1:0
Тюменская команда проиграла соперникам из Саратова со счетом 1:0 Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Игорь Менщиков разочарован результатом игры с ФК «Сокол» из Саратова, в котором тюменцы уступили соперникам со счетом 1:0. Соответствующее заявление он сделал во время послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт тюменской команды.

«К сожалению, был не наш день. Были моменты, когда могли забить. Но чтобы матч выиграть, нужен гол. Мы сегодня не забили. А хозяева в контратаку убежали… Очень разочарованы», — отметил Игорь Менщиков во время своего выступления.

Главный тренер ФК «Сокол» Младен Кашчелан, напротив, заявил, что доволен результатом игры. Победу в противостоянии с тюменским клубом он сравнил с наградой от Бога.

«Очень долгожданная победа. Я рад за ребят. Это не отмазка, но просто с теми проблемами, которые у меня были за этот месяц, многие тренеры не сталкиваются за всю карьеру. Сегодня вот Гиорги Кантария вышел на поле рискуя своим здоровьем — низкий поклон ему за это! Я думаю, что ребята почувствовали, как нужно относиться к игре и вырывать победы. Это лига единоборств и терпения. Бог нас сегодня наградил — мы получили очень важные три очка», — сообщил Младен Кашчелан во время послематчевой пресс-конференции.

Ранее URA.RU писало о том, что 4 мая футбольный клуб «Тюмень» проиграл ключевой матч в Саратове местному клубу «Сокол» со счетом 1:0. Теперь для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, тюменцам необходимо выигрывать все оставшиеся игры. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа», который занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, проиграет свои. До завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 осталось три тура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Игорь Менщиков разочарован результатом игры с ФК «Сокол» из Саратова, в котором тюменцы уступили соперникам со счетом 1:0. Соответствующее заявление он сделал во время послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт тюменской команды. «К сожалению, был не наш день. Были моменты, когда могли забить. Но чтобы матч выиграть, нужен гол. Мы сегодня не забили. А хозяева в контратаку убежали… Очень разочарованы», — отметил Игорь Менщиков во время своего выступления. Главный тренер ФК «Сокол» Младен Кашчелан, напротив, заявил, что доволен результатом игры. Победу в противостоянии с тюменским клубом он сравнил с наградой от Бога. «Очень долгожданная победа. Я рад за ребят. Это не отмазка, но просто с теми проблемами, которые у меня были за этот месяц, многие тренеры не сталкиваются за всю карьеру. Сегодня вот Гиорги Кантария вышел на поле рискуя своим здоровьем — низкий поклон ему за это! Я думаю, что ребята почувствовали, как нужно относиться к игре и вырывать победы. Это лига единоборств и терпения. Бог нас сегодня наградил — мы получили очень важные три очка», — сообщил Младен Кашчелан во время послематчевой пресс-конференции. Ранее URA.RU писало о том, что 4 мая футбольный клуб «Тюмень» проиграл ключевой матч в Саратове местному клубу «Сокол» со счетом 1:0. Теперь для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, тюменцам необходимо выигрывать все оставшиеся игры. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа», который занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, проиграет свои. До завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 осталось три тура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...