Главный тренер ФК «Тюмень» разочарован поражением своей команды в Саратове

Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Игорь Менщиков разочарован результатом игры с ФК «Сокол» из Саратова, в котором тюменцы уступили соперникам со счетом 1:0. Соответствующее заявление он сделал во время послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт тюменской команды.
«К сожалению, был не наш день. Были моменты, когда могли забить. Но чтобы матч выиграть, нужен гол. Мы сегодня не забили. А хозяева в контратаку убежали… Очень разочарованы», — отметил Игорь Менщиков во время своего выступления.
Главный тренер ФК «Сокол» Младен Кашчелан, напротив, заявил, что доволен результатом игры. Победу в противостоянии с тюменским клубом он сравнил с наградой от Бога.
«Очень долгожданная победа. Я рад за ребят. Это не отмазка, но просто с теми проблемами, которые у меня были за этот месяц, многие тренеры не сталкиваются за всю карьеру. Сегодня вот Гиорги Кантария вышел на поле рискуя своим здоровьем — низкий поклон ему за это! Я думаю, что ребята почувствовали, как нужно относиться к игре и вырывать победы. Это лига единоборств и терпения. Бог нас сегодня наградил — мы получили очень важные три очка», — сообщил Младен Кашчелан во время послематчевой пресс-конференции.
Ранее URA.RU писало о том, что 4 мая футбольный клуб «Тюмень» проиграл ключевой матч в Саратове местному клубу «Сокол» со счетом 1:0. Теперь для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, тюменцам необходимо выигрывать все оставшиеся игры. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа», который занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, проиграет свои. До завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 осталось три тура.
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