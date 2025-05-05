Стало известно о состоянии пострадавших детей после взрыва газа в Москве

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Особое внимание уделялось ребенку, находившемуся в квартире, где произошел взрыв
Особое внимание уделялось ребенку, находившемуся в квартире, где произошел взрыв Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

На юго-западе Москвы четвертого мая произошел взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Состояние двоих детей, пострадавших в результате взрыва, не вызывает опасений. Об этом сообщили представители медицинских служб.

«Состояние двоих пострадавших детей не вызывает опасений», — передал собеседник ТАСС. Особое внимание уделялось ребенку, находившемуся непосредственно в квартире, где произошел взрыв. Медики отмечают, что его состояние также оценивается как стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет.

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На юго-западе Москвы четвертого мая произошел взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Состояние двоих детей, пострадавших в результате взрыва, не вызывает опасений. Об этом сообщили представители медицинских служб. «Состояние двоих пострадавших детей не вызывает опасений», — передал собеседник ТАСС. Особое внимание уделялось ребенку, находившемуся непосредственно в квартире, где произошел взрыв. Медики отмечают, что его состояние также оценивается как стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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