Стало известно о состоянии пострадавших детей после взрыва газа в Москве

На юго-западе Москвы четвертого мая произошел взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Состояние двоих детей, пострадавших в результате взрыва, не вызывает опасений. Об этом сообщили представители медицинских служб.
«Состояние двоих пострадавших детей не вызывает опасений», — передал собеседник ТАСС. Особое внимание уделялось ребенку, находившемуся непосредственно в квартире, где произошел взрыв. Медики отмечают, что его состояние также оценивается как стабильное, угрозы для жизни и здоровья нет.
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