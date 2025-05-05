В Кургане интересно: на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы

В Курганской области 10 мая на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Об этом сообщает Федерация рыболовного спорта Курганской области.
«Турнир в два тура, в один день, личный зачет. Согласно правил дисциплины разнесенные оснастки разрешены», — уточнили в учреждении. Кроме того, участники должны заранее пройти регистрацию по специальной ссылке, размещенной организаторами. На берегу пройти регистрацию будет невозможно.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку.
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