В Кургане интересно: на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы

В Курганской области на озере Орлово 10 мая состоится рыбацкий турнир
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники должны заранее пройти регистрацию
Участники должны заранее пройти регистрацию Фото:

В Курганской области 10 мая на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Об этом сообщает Федерация рыболовного спорта Курганской области.

«Турнир в два тура, в один день, личный зачет. Согласно правил дисциплины разнесенные оснастки разрешены», — уточнили в учреждении. Кроме того, участники должны заранее пройти регистрацию по специальной ссылке, размещенной организаторами. На берегу пройти регистрацию будет невозможно.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку.

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В Курганской области 10 мая на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Об этом сообщает Федерация рыболовного спорта Курганской области. «Турнир в два тура, в один день, личный зачет. Согласно правил дисциплины разнесенные оснастки разрешены», — уточнили в учреждении. Кроме того, участники должны заранее пройти регистрацию по специальной ссылке, размещенной организаторами. На берегу пройти регистрацию будет невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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