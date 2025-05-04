04 мая 2025
03 мая 2025
02 мая 2025

Курганец наловил у дамбы тазик рыбы на хитрую прикормку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хороший клев был на Тоболе
Хороший клев был на Тоболе Фото:

Житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Рыбаков на дамбе было много. Я выбрался туда на пару часиков, наловил тазик рыбы. Прикорм — простая перловка», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее удачливый курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет. 

Улов рыбы
Улов рыбы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Рыбаков на дамбе было много. Я выбрался туда на пару часиков, наловил тазик рыбы. Прикорм — простая перловка», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее удачливый курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...