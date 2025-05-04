Хороший клев был на Тоболе
Житель Кургана удачно порыбачил на реке Тобол у дамбы и наловил целый таз рыбы. В качестве прикормки он использовал перловку. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбаков на дамбе было много. Я выбрался туда на пару часиков, наловил тазик рыбы. Прикорм — простая перловка», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее удачливый курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет.
Улов рыбы
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