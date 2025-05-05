В городах Ямало-Ненецкого автономного округа 9 мая пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Власти региона подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа.
Салехард: торжественный митинг, парад и интерактивные площадки
В Салехарде основные события развернутся на территории культурно-исторического комплекса «Парк Победы». Праздничный день начнется в 9:30 с всероссийской акции «Георгиевская ленточка», после чего состоится торжественный митинг «Победный марш» и парад силовых структур со Знаменем Победы.
В 10:30 участники возложат цветы к Вечному огню. С 11:00 до 17:00 будет работать автопоезд «Направление — Победа!» с тематическими мастер-классами, выставками и театральными постановками. В 15:00 в столице округа состоится шествие участников «Бессмертного полка».
В течение дня пройдут концерты, народное караоке, спортивные эстафеты, праздничная торговля и традиционная раздача солдатской каши. Завершит праздничную программу акция «Свеча памяти».
Лабытнанги и Харп: концерты, выставки и шествия ко Дню Победы.
6 мая в краеведческом музее Лабытнанги откроется выставка «Живи и помни», пройдет всероссийская акция «Поем двором», а на площади Нака состоится акция «Вальс Победы».
7 мая запланированы фронтовая концертная программа Победа по улицам города. Для детей организована программа «Как хорошо на свете без войны» в клубе «Строитель» в 14:00.
8 мая на площади Победы в 12:00 состоится торжественное мероприятие «Забвению не подлежит», на бульваре Победы в 12:40 выступит духовой оркестр Айс-брасс. В 18:00 горожан приглашают на всероссийскую акцию «Свеча памяти».
9 мая в 10:00 пройдет праздничное шествие по центральным улицам города до площади В. Нака. В 12:00 трансляция парада Победы на Красной площади и работа полевой кухни, в 15:00 шествие «Бессмертного полка» и в 15:30 праздничный концерт московской группы «Бэйс».
В поселке Харп 9 мая в 10:30 состоится шествие «Бессмертного полка» от детского сада «Жемчужинка» до площади Мира, где пройдут торжественные мероприятия: «В огне войны», возложение цветов и праздничный концерт «Песня о герое». В течение дня пройдут различные акции, включая развлекательную программу «Дети рулят» и зоны активности «Ура! Игра!». В 13:00 на площади Мира начнется мероприятие «Солдатская каша». 8 мая в 20:00 в Харпе пройдет акция «Свеча памяти».
Новый Уренгой: шествие, концерт и лазерное шоу
В Новом Уренгое праздничные мероприятия, включая лазерное шоу и выставку, состоятся во Дворце спорта «Звездный» 7 мая. Интерактивные площадки откроются 7 мая в 18:00. В 19:00 начнется театрализованный концерт.
8 мая начнется с возложения цветов. Мероприятие пройдет на площади Памяти.
9 мая в 10:30 стартует шествие «Бессмертный полк» по проспекту Ленинградский. В 12:00 на городской площади будет организована прямая трансляция парада Победы с Красной площади и концерт «Великий май», который продлится до 15:00. Для горожан будет работать полевая кухня. В 21:30 на площади Памяти пройдет акция «Свеча памяти».
Ноябрьск: тематические площадки и праздничные концерты
В Ноябрьске основные праздничные мероприятия 9 Мая пройдут на улице Ленина, площади Памяти и в Ноябрьск-парке. Будут работать тематические площадки, квесты и мастер-классы.
В 12:00 стартует шествие «Бессмертный полк». На центральной сцене состоится трансляция парада, концерты, марафон хоров и массовый вальс, а вечером — гала-концерт.
В микрорайоне Вынгапуровский и этнокомплексе «Нум» также запланированы праздничные программы. В 11:00 на площади Памяти пройдет торжественное построение, в 14:00 — возложение цветов к Вечному огню, в 20:00 — акция «Пламя Победы».
В городском парке в полдень покажут парад с Красной площади, пройдут выступления артистов и акция «Синий платочек». На улице 40 лет Победы откроется штаб 80-летия Победы, состоятся патриотические акции, показ фильмов, спортивные мероприятия и мастер-классы. У городского фонтана выступит фронтовая агитбригада, а в Вынгапуровском пройдут автопробег, шествие и концерт. Будет работать полевая кухня.
Надым: от поэтических вечеров до спортивных турниров
С 7 по 9 мая в Надыме пройдет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа начнется 7 мая в 12:00 с акции «Поэтический автобус» и литературно-музыкального вечера, продолжится в этот день праздничной программой в центральной библиотеке и спектаклем в детской школе искусств.
8 мая с 10:00 в спортивной школе «Арктика» состоятся турниры по шахматам и мини-футболу. Также откроются тематические выставки и пройдут акции во дворах города.
Основные события 9 мая включают торжественное поднятие Знамени Победы в 9:00 в сквере Трудовой Славы, церемонии возложения цветов с 10:00, парад-шествие «Победный май» в 11:00, акцию «Бессмертный полк» в 13:00.
Праздничный концерт начнется на Юбилейной площади с 15:00. Там будут работать выставки и патриотические акции. Организаторы отмечают, что программа может быть скорректирована, и приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к празднованию.
Губкинский: поднятия Знамени и «Бессмертный полк»
Праздничная программа 9 Мая начнется в сквере имени И.М. Губкина. В 8:30 запланировано торжественное поднятие Знамени Победы. В 10:00 пройдет гражданско-патриотическая акция с возложением венков к обелиску «Павшим Героям». В 12:00 состоится закладка капсул с землей городов-героев и возложение цветов.
В 13:30 на улицах города начнется шествие «Бессмертный полк» с построением у площади Воинской Славы. Культурная программа будет проходить на проспектах Мира и Рубина — в 14:15 здесь стартует военно-исторический проект «Живая история. Память Великой Победы» с театрализованными сценами из жизни военного времени.
На площадке VIII «Ольхи» с 18:30 пройдут народные гуляния, выставки, мастер-классы, поэтические чтения, спортивные состязания, акция «Георгиевская ленточка». С 19:15 откроется полевая кухня.
На площадке IX «Вторость» в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению праздничных открыток, в 16:00 — работа полевой кухни, а в 18:00 — праздничная программа «Живет Победа в поколениях».
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