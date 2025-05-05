Курганский вуз подал более 300 исков к студентам из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка 5-7% учащихся КГУ имеют значительные долги по оплате за обучение
Порядка 5-7% учащихся КГУ имеют значительные долги по оплате за обучение Фото:

Курганский государственный университет в 2024-2025 учебном году подал более 300 исков к студентам-должникам. При этом более 99 % исков удовлетворены и находятся на исполнении, сообщили в КГУ в ответ на запрос URA.RU.

«Значительную задолженность имеют до 5-7% от общего количества обучающихся/отчисленных. В 2024/2025 учебном году было подано более 300 исков, более 99 % из которых удовлетворены и находятся на исполнении», — сообщили в пресс-службе КГУ.

При возникновении задолженности у обучающихся КГУ сначала проводит комплекс мероприятий по досудебному урегулированию вопроса. Сотрудники орготделов институтов непосредственно информируют обучающихся, имеющих задолженность за образовательные услуги, путем обзвона с последующим направлением уведомления. В 25% случаев этих мер достаточно для добровольного погашения задолженности, отмечают в вузе. Если после направления уведомления задолженность не погашена, университет обращается в суд. Для каждого обучающегося предусмотрена в договоре возможность оплаты обучения в учебном году поквартально.

Ранее URA.RU писало, что курганский вуз составляет списки студентов, на которых подаст в суд. КГУ взыскивает задолженность по оплате за обучение, а также процент за пользование деньгами и размер госпошлины.

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Курганский государственный университет в 2024-2025 учебном году подал более 300 исков к студентам-должникам. При этом более 99 % исков удовлетворены и находятся на исполнении, сообщили в КГУ в ответ на запрос URA.RU. «Значительную задолженность имеют до 5-7% от общего количества обучающихся/отчисленных. В 2024/2025 учебном году было подано более 300 исков, более 99 % из которых удовлетворены и находятся на исполнении», — сообщили в пресс-службе КГУ. При возникновении задолженности у обучающихся КГУ сначала проводит комплекс мероприятий по досудебному урегулированию вопроса. Сотрудники орготделов институтов непосредственно информируют обучающихся, имеющих задолженность за образовательные услуги, путем обзвона с последующим направлением уведомления. В 25% случаев этих мер достаточно для добровольного погашения задолженности, отмечают в вузе. Если после направления уведомления задолженность не погашена, университет обращается в суд. Для каждого обучающегося предусмотрена в договоре возможность оплаты обучения в учебном году поквартально. Ранее URA.RU писало, что курганский вуз составляет списки студентов, на которых подаст в суд. КГУ взыскивает задолженность по оплате за обучение, а также процент за пользование деньгами и размер госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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