Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза»
В Тюмени на Стреле у торгового центра «Вояж» образовалась километровая пробка. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень, Стрела. Пробка — 1,1 километр», — указано на сайте сервиса.
Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза». Причина пробки неизвестна. По данным сервиса, в левом ряду на Мориса Тореза в сторону улицы Республики зафиксировано ДТП.
Пробка зафиксирована вечером 5 мая.
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