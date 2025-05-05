В центре Тюмени образовалась километровая пробка. Скрин

В Тюмени у ТЦ «Вояж» образовалась километровая пробка
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Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза»
Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза» Фото:

В Тюмени на Стреле у торгового центра «Вояж» образовалась километровая пробка. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, Стрела. Пробка — 1,1 километр», — указано на сайте сервиса.

Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза». Причина пробки неизвестна. По данным сервиса, в левом ряду на Мориса Тореза в сторону улицы Республики зафиксировано ДТП.

Пробка зафиксирована вечером 5 мая.
Пробка зафиксирована вечером 5 мая.
Фото:

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В Тюмени на Стреле у торгового центра «Вояж» образовалась километровая пробка. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, Стрела. Пробка — 1,1 километр», — указано на сайте сервиса. Затор растянулся от развязки на улице Трактовой до остановки «Мориса Тореза». Причина пробки неизвестна. По данным сервиса, в левом ряду на Мориса Тореза в сторону улицы Республики зафиксировано ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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