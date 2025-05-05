Президент США Дональд Трамп собирался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент давления на российское руководство во время возможных переговоров. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в ходе беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. По словам Бессента, экономическое партнерство с Киевом рассматривалось Трампом именно как стратегический рычаг в отношениях с Москвой.
«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — заявил Скотт Бессент на конференции, передает РИА Новости.
Бессент также отметил, что такая сделка могла бы укрепить экономические позиции Украины и США на международной арене. По его словам, инициатива предусматривала совместные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, что способствовало бы развитию двусторонних отношений и увеличению инвестиционной привлекательности региона.
Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности о заключении меморандума, касающегося добычи и использования минеральных ресурсов, после того как американская сторона согласилась исключить из проекта документа положения, вызывавшие возражения у Киева. При этом, никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов. Около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем РФ.
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