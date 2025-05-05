05 мая 2025

В США раскрыли, зачем на самом деле Трампу нужна сделка с Украиной по недрам

Бессент: Трамп планировал использовать сделку с Украиной для давления на РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ждал от ресурсной сделки несколько результатов
Трамп ждал от ресурсной сделки несколько результатов Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Президент США Дональд Трамп собирался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент давления на российское руководство во время возможных переговоров. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в ходе беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. По словам Бессента, экономическое партнерство с Киевом рассматривалось Трампом именно как стратегический рычаг в отношениях с Москвой.

«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — заявил Скотт Бессент на конференции, передает РИА Новости.

Бессент также отметил, что такая сделка могла бы укрепить экономические позиции Украины и США на международной арене. По его словам, инициатива предусматривала совместные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, что способствовало бы развитию двусторонних отношений и увеличению инвестиционной привлекательности региона.

Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности о заключении меморандума, касающегося добычи и использования минеральных ресурсов, после того как американская сторона согласилась исключить из проекта документа положения, вызывавшие возражения у Киева. При этом, никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов. Около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем РФ.

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Президент США Дональд Трамп собирался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент давления на российское руководство во время возможных переговоров. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в ходе беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. По словам Бессента, экономическое партнерство с Киевом рассматривалось Трампом именно как стратегический рычаг в отношениях с Москвой. «Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — заявил Скотт Бессент на конференции, передает РИА Новости. Бессент также отметил, что такая сделка могла бы укрепить экономические позиции Украины и США на международной арене. По его словам, инициатива предусматривала совместные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, что способствовало бы развитию двусторонних отношений и увеличению инвестиционной привлекательности региона. Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности о заключении меморандума, касающегося добычи и использования минеральных ресурсов, после того как американская сторона согласилась исключить из проекта документа положения, вызывавшие возражения у Киева. При этом, никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов. Около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем РФ.
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