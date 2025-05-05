Трамп отверг ответственность России за подрыв «Северных потоков»

Россия не причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Россия не причастна к взрывам „Северного потока“», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Американский лидер добавил, что Вашингтону известно, кто именно причастен к инциденту, поэтому проводить отдельное расследование по данному факту, по его словам, будет излишним.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, после чего ряд западных стран выдвигали версии о причастности к диверсии различных сторон, в том числе России, однако доказательств представлено не было. Дональд Трамп уже ранее заявлял, что располагает информацией о настоящих виновниках инцидента и отвергает обвинения против Москвы. Официальные расследования по делу продолжаются в нескольких странах Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.