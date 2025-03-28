ФРГ рассматривает возможность восстановить Северный Поток

В Германии обсуждают возможность восстановления разрушенных в результате терактов газопроводов «Северные потоки» или возобновления работы по неповрежденной ветке «Северного потока — 2». Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Берлине.
«Представители немецкого бизнеса, отдельные депутаты бундестага, земельные политики призывают федеральное правительство ФРГ вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, десятилетиями обеспечивавшие энергетическую независимость ФРГ», — сообщили в посольстве РФ в Берлине в беседе с изданием «Известия». В то же время в диппредставительстве отметили, что признаков изменения текущей политики Берлина, где сохраняется первенство политики над экономическими интересами, пока не наблюдается.
Разрушение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года в результате диверсии. Следствие по этому делу ведет генпрокуратура ФРГ, однако подробности расследования до сих пор не разглашаются. Уцелевшая нить «Северного потока — 2» имеет мощность 27 миллиардов кубометров газа в год, но для ее запуска необходимо получение соответствующего разрешения от Германии.
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