ФРГ рассматривает возможность восстановить Северный Поток

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Бизнесмены Германии просят правительство задуматься о возобновлении поставок газа РФ по «Северным потокам»
Бизнесмены Германии просят правительство задуматься о возобновлении поставок газа РФ по «Северным потокам» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

В Германии обсуждают возможность восстановления разрушенных в результате терактов газопроводов «Северные потоки» или возобновления работы по неповрежденной ветке «Северного потока — 2». Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Берлине.

«Представители немецкого бизнеса, отдельные депутаты бундестага, земельные политики призывают федеральное правительство ФРГ вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, десятилетиями обеспечивавшие энергетическую независимость ФРГ», — сообщили в посольстве РФ в Берлине в беседе с изданием «Известия». В то же время в диппредставительстве отметили, что признаков изменения текущей политики Берлина, где сохраняется первенство политики над экономическими интересами, пока не наблюдается.

Разрушение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года в результате диверсии. Следствие по этому делу ведет генпрокуратура ФРГ, однако подробности расследования до сих пор не разглашаются. Уцелевшая нить «Северного потока — 2» имеет мощность 27 миллиардов кубометров газа в год, но для ее запуска необходимо получение соответствующего разрешения от Германии.

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В Германии обсуждают возможность восстановления разрушенных в результате терактов газопроводов «Северные потоки» или возобновления работы по неповрежденной ветке «Северного потока — 2». Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Берлине. «Представители немецкого бизнеса, отдельные депутаты бундестага, земельные политики призывают федеральное правительство ФРГ вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, десятилетиями обеспечивавшие энергетическую независимость ФРГ», — сообщили в посольстве РФ в Берлине в беседе с изданием «Известия». В то же время в диппредставительстве отметили, что признаков изменения текущей политики Берлина, где сохраняется первенство политики над экономическими интересами, пока не наблюдается. Разрушение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года в результате диверсии. Следствие по этому делу ведет генпрокуратура ФРГ, однако подробности расследования до сих пор не разглашаются. Уцелевшая нить «Северного потока — 2» имеет мощность 27 миллиардов кубометров газа в год, но для ее запуска необходимо получение соответствующего разрешения от Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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