Названы вероятные цели Киева на 9 Мая

В преддверии Дня победы в России Киев готовит ряд провокаций. По мнению военного эксперта Владимира Ераносяна, самая вероятная цель для потенциальной атаки со стороны ВСУ — это Крым. Об этом он рассказал журналистам.
«Украина уже устраивает провокации в Крыму. Это многоагентные атаки дронов. Причем как воздушных, так и надводных дронов. <...> Нужно отметить, что этим многоагентным роем они прощупывают нашу систему ПВО, чтобы потом нанести удар с помощью ракет SCALP/Storm Shadow или „Нептун“. Все они могут бить по западному побережью Крыма и угрожать нашим гаваням». <...> То есть Крым — это сейчас самая реальная [точка] для их асимметрии», — считает Ераносян в беседе с aif.ru.
Второй вероятной целью для Киева являются близлежащие приграничные территории РФ, уверен он. Причем Киев может запустить туда модифицированные вооруженные беспилотники.
Также спикер добавил, что украинская сторона при всем желании не сможет нанести удар по ключевым объектам в глубине России, включая Красную площадь и Крымский мост. Дополнительно эксперт рассказал, что для нанесения своих ударов украиснкие военные используют инфраструктуру Причерноморья, включая такие объекты, как Черноморск, биосферные заповедники ниже Белгород-Днестровского и остров Змеиный.
Ранее военблогер Михаил Звинчук сообщал, что украинские военные сосредотачивают усилия на атаках северо-западной части Крыма, чтобы подавить системы ПВО и создать плацдарм для возможной десантной операции. В ночь на 2 мая над полуостровом было сбито 89 украинских беспилотников, большинство из которых уничтожили над Черным морем и в районе Севастополя. Этой ночью беспилотники ВСУ также атаковали Москву и еще три региона РФ.
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