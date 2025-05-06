В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Лысовка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики», — сообщили Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Операция по установлению контроля над Лысовкой стала частью продолжающихся боевых действий на территории ДНР. Лысовка имеет важное значение для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения войск в регионе.
Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике, выбив украинские формирования с позиций и установив российский флаг на административных зданиях. Операция сопровождалась нанесением ударов по технике и укреплениям противника, а также зачисткой территории, после чего часть украинских военнослужащих сдалась в плен.
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