ВС РФ взяли под контроль Лысовку в ДНР

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Операция по установлению контроля над Лысовкой стала частью продолжающихся боевых действий
Операция по установлению контроля над Лысовкой стала частью продолжающихся боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Лысовка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики», — сообщили Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Операция по установлению контроля над Лысовкой стала частью продолжающихся боевых действий на территории ДНР. Лысовка имеет важное значение для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения войск в регионе.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике, выбив украинские формирования с позиций и установив российский флаг на административных зданиях. Операция сопровождалась нанесением ударов по технике и укреплениям противника, а также зачисткой территории, после чего часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

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В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Лысовка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики», — сообщили Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Операция по установлению контроля над Лысовкой стала частью продолжающихся боевых действий на территории ДНР. Лысовка имеет важное значение для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения войск в регионе. Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике, выбив украинские формирования с позиций и установив российский флаг на административных зданиях. Операция сопровождалась нанесением ударов по технике и укреплениям противника, а также зачисткой территории, после чего часть украинских военнослужащих сдалась в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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