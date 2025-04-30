Минобороны России предоставили URA.RU видеоматериалы, подтверждающие освобождение населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Запад», которые в ходе активных боевых действий выбили украинские формирования с занимаемых позиций и установили флаг РФ в знак освобождения территории.
«На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск „Запад“ <...> уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков», — сообщило Министерство обороны URA.RU. Военнослужащие использовали ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов по точкам ВСУ, что позволило значительно ослабить оборону противника.
После авиационной и артиллерийской подготовки штурмовые группы вошли на позиции противника. Используя стрелковое вооружение, они провели зачистку домов и укрепленных сооружений, ликвидировав остатки гарнизона ВСУ. В ходе операции часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен. В знак освобождения населенного пункта на административных зданиях были установлены флаги Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают наступление, выбивая противника из других населенных пунктов и укрепленных позиций, а также захватывая военные трофеи.
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