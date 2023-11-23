В аэропорту Нижневартовска появятся телескопические трапы

24 ноября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Модернизировать аэропорт в Нижневартовске планируют к 2029 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) планируют установить телескопические трапы и систему «сухие ноги». Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году мы заключили инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске. Основные наши пожелания в техническом задании — это телескопические трапы и система „сухие ноги“, чтобы из самолета можно было дойти до машины или автобуса с чистой обувью в любую погоду», — рассказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО отметил, что наличие телескопических трапов очень важно в суровых климатических условиях округа. Часто пассажирам, летящим в Нижневартовск, из-за разницы температур в регионах приходится переодеваться в самолете. С появлением новых трапов и системы «сухие ноги» они смогут поменять одежду в аэропорту, а также дойти в легкой обуви до такси или общественного транспорта. Модернизировать аэропорт власти ХМАО планируют к 2029 году. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу.

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) планируют установить телескопические трапы и систему «сухие ноги». Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году мы заключили инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске. Основные наши пожелания в техническом задании — это телескопические трапы и система „сухие ноги“, чтобы из самолета можно было дойти до машины или автобуса с чистой обувью в любую погоду», — рассказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО отметил, что наличие телескопических трапов очень важно в суровых климатических условиях округа. Часто пассажирам, летящим в Нижневартовск, из-за разницы температур в регионах приходится переодеваться в самолете. С появлением новых трапов и системы «сухие ноги» они смогут поменять одежду в аэропорту, а также дойти в легкой обуви до такси или общественного транспорта. Модернизировать аэропорт власти ХМАО планируют к 2029 году. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу.