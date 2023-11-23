23 ноября 2023

В аэропорту Нижневартовска появятся телескопические трапы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платная парковка в аэропорту. Нижневартовск, терминал, парковка
Модернизировать аэропорт в Нижневартовске планируют к 2029 году Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) планируют установить телескопические трапы и систему «сухие ноги». Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году мы заключили инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске. Основные наши пожелания в техническом задании — это телескопические трапы и система „сухие ноги“, чтобы из самолета можно было дойти до машины или автобуса с чистой обувью в любую погоду», — рассказал Лебедев.

Директор депдорхоза ХМАО отметил, что наличие телескопических трапов очень важно в суровых климатических условиях округа. Часто пассажирам, летящим в Нижневартовск, из-за разницы температур в регионах приходится переодеваться в самолете. С появлением новых трапов и системы «сухие ноги» они смогут поменять одежду в аэропорту, а также дойти в легкой обуви до такси или общественного транспорта. Модернизировать аэропорт власти ХМАО планируют к 2029 году.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) планируют установить телескопические трапы и систему «сухие ноги». Об этом сообщил директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев во время прямого эфира, который транслировался на странице ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году мы заключили инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске. Основные наши пожелания в техническом задании — это телескопические трапы и система „сухие ноги“, чтобы из самолета можно было дойти до машины или автобуса с чистой обувью в любую погоду», — рассказал Лебедев. Директор депдорхоза ХМАО отметил, что наличие телескопических трапов очень важно в суровых климатических условиях округа. Часто пассажирам, летящим в Нижневартовск, из-за разницы температур в регионах приходится переодеваться в самолете. С появлением новых трапов и системы «сухие ноги» они смогут поменять одежду в аэропорту, а также дойти в легкой обуви до такси или общественного транспорта. Модернизировать аэропорт власти ХМАО планируют к 2029 году. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) презентовали новый дизайн международного аэропорта имени Муравленко. Проект предполагает витражный фасад здания и новую входную группу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...