«Продажный патриотизм»: депутат Останина резко высказалась о миллионных гонорарах звезд на 9 мая

Депутат Госдумы Нина Останина резко высказалась о многомиллионных гонорарах российских артистов, которые они планируют заработать на своих выступлениях по случаю 9 мая. Политик в беседе с URA.RU заявила, что патриотизм не должен быть платным.
«Я понимаю, что исполнителям нужны средства, чтобы перемещаться, обустроиться на время своего концерта. Эти расходы на себя должны взять власти. А все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души. Это благодарность нашим ветеранам за то, что мы сегодня живы. И нет лучшего способа эту благодарность выразить, как, во-первых, убрать со всех телеканалов рекламу. Во-вторых, обязательно поздравить всех ныне живущих ветеранов и детей войны. И обязательно сделать это на благотворительных началах и бесплатно. Вот это и будет тогда проявлением патриотизма, памяти о наших героях», — пояснила собеседница агентства.
За месяц до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, появились первые данные о том, кто из артистов будет выступать в разных городах нашей страны, а также их гонорары. Среди имен: группы «ЧиЖ и Ко», «Чили», певица Юлия Чичерина, артисты Александр Буйнов, Александр Малинин, солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.
В Калуге выступят Чичерина и «ЧиЖ и Ко», каждый артист получит по 6 млн рублей за 45-минутное выступление. Александр Малинин и Александр Буйнов выступят в городе Всеволожске Ленинградской области, там бюджет праздника — 23,4 млн рублей.
Такие гонорары справедливо раздражают людей. Останина поддерживает людское негодование. Именно она была инициатором проверки гонорара SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов) в 16 млн рублей в Оренбурге, который не успел восстановиться от наводнения.
«Я себе плохо представляю, что Клавдия Шульженко брала бы деньги с наших ребят за то, чтобы ездить на фронт и поднимать дух бойцам. Все-таки власть должна вмешаться. Для воспитания наших детей и молодежи нет худшего образца, как продажный и покупной патриотизм. Если ты поедешь петь за 7-8 миллионов, то грош тебе цена!» — заключила Останина.
Она подчеркнула, что готова лично отправить обращение в Министерство культуры с соответствующим запросом о гонорарах артистов на 9 мая. К слову, о том, сколько получат за выступление на празднике Олег Газманов и SHAMAN, пока информации нет.
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