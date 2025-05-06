Аэропорт Сочи ввел ограничения на перелеты

В целях безопасности 6 мая с 22:03 (время по мск) введены временные ограничения на работу в сочинском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Вероятной причиной такого решения стала воздушная угроза.
«В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> введены временные ограничения на работу. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — указано в telegram-канале ведомства.
За несколько часов до этого жителей Подмосковья из Жуковского и Раменского уведомили о возникшей угрозе с воздуха. Жуковский аэропорт ограничил прием и отправление рейсов.
Росавиация передавала, что в связи с введением временных ограничений на полеты над регионами Центральной России, где аэропорты временно недоступны, рейсы, направлявшиеся в московский авиационный узел, вынуждено меняли маршрут. URA.RI уже писало, что самолеты отправляли на запасные аэродромы.
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