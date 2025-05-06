06 мая 2025

Аэропорт Сочи ввел ограничения на перелеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений
Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений Фото:
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В целях безопасности 6 мая с 22:03 (время по мск) введены временные ограничения на работу в сочинском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Вероятной причиной такого решения стала воздушная угроза.

«В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> введены временные ограничения на работу. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — указано в telegram-канале ведомства.

За несколько часов до этого жителей Подмосковья из Жуковского и Раменского уведомили о возникшей угрозе с воздуха. Жуковский аэропорт ограничил прием и отправление рейсов. 

Росавиация передавала, что в связи с введением временных ограничений на полеты над регионами Центральной России, где аэропорты временно недоступны, рейсы, направлявшиеся в московский авиационный узел, вынуждено меняли маршрут. URA.RI уже писало, что самолеты отправляли на запасные аэродромы.

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В целях безопасности 6 мая с 22:03 (время по мск) введены временные ограничения на работу в сочинском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Вероятной причиной такого решения стала воздушная угроза. «В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> введены временные ограничения на работу. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — указано в telegram-канале ведомства. За несколько часов до этого жителей Подмосковья из Жуковского и Раменского уведомили о возникшей угрозе с воздуха. Жуковский аэропорт ограничил прием и отправление рейсов.  Росавиация передавала, что в связи с введением временных ограничений на полеты над регионами Центральной России, где аэропорты временно недоступны, рейсы, направлявшиеся в московский авиационный узел, вынуждено меняли маршрут. URA.RI уже писало, что самолеты отправляли на запасные аэродромы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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