Премьер Пакистана жестко отреагировал на атаку Индии

Ночное нападение Индии на территорию Пакистана является актом войны. Об этом заявил пакистанский лидер Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что страна имеет право на ответные действия.
«Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией. И решительный ответ уже дан», — говорится в публикации Шарифа.
По данным Министерства обороны Пакистана, индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по городам Бахвалпур, Котли и Музаффарабад. Власти также сообщили о гибели двух человек и 12 пострадавших в результате атаки. В тот же день пакистанская армия нанесла ответный удар по индийской территории.
По информации индийской стороны, операция под названием «Синдур» была направлена «против террористической инфраструктуры, находящейся на территории Пакистана». Индия утверждает, что меры были вынужденными и нацелены исключительно на борьбу с угрозами национальной безопасности. Официальные комментарии по поводу потерь или разрушений со стороны Индии пока не поступали.
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