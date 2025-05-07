В учебных учреждениях Саранска на фоне угрозы атаки БПЛА отменены все занятия

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В Саранске объявлена ракетная опасность
В Саранске объявлена ракетная опасность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах городского округа Саранск отменены на фоне угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, ВУЗах отменяются», — написали на сайте администрации. Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие следить за новостями от официальных источников для получения дополнительной информации о работе образовательных учреждений в дальнейшем.

Ранее в Саранске был введен режим ракетной угрозы. О соответствующей ситуации проинформировал глава Республики Мордовия Артем Здунов. По его словам, на территории Саранска зафиксирована беспилотная опасность.

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Занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах городского округа Саранск отменены на фоне угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, ВУЗах отменяются», — написали на сайте администрации. Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие следить за новостями от официальных источников для получения дополнительной информации о работе образовательных учреждений в дальнейшем. Ранее в Саранске был введен режим ракетной угрозы. О соответствующей ситуации проинформировал глава Республики Мордовия Артем Здунов. По его словам, на территории Саранска зафиксирована беспилотная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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