В учебных учреждениях Саранска на фоне угрозы атаки БПЛА отменены все занятия

Занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах городского округа Саранск отменены на фоне угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, ВУЗах отменяются», — написали на сайте администрации. Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие следить за новостями от официальных источников для получения дополнительной информации о работе образовательных учреждений в дальнейшем.
Ранее в Саранске был введен режим ракетной угрозы. О соответствующей ситуации проинформировал глава Республики Мордовия Артем Здунов. По его словам, на территории Саранска зафиксирована беспилотная опасность.
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