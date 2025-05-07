Mash: Россия готовится ударить «Орешником» по Киеву в ответ на провокации

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить в Киеве потенциальные цели для удара новейшей ракетной системой «Орешник» в случае провокаций Украины в День Победы. Об этом сообщает telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники. В настоящий момент со стороны РФ действует трехдневное перемирие в зоне СВО, которое продлится до 10 мая.
«Со слов наших источников, ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами. <...> Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара „Орешниками“», — пишут авторы telegram-канала. Именно в связи с возможными провокациями Россия прорабатывает варианты ответа на агрессивные действия Украины, причем ответ может затронуть Киев напрямую, добавляют журналисты. Украинские власти уже вывозят свои семьи из страны, подытоживает Mash.
Владимир Путин объявил о перемирии в преддверии Дня Победы в начале мая. В США в ответ на это подчеркнули, что данное решение имеет большое значение в контексте потенциального завершения конфликта на Украине. Однако Владимир Зеленский дал понять, что не поддерживает перемирие, а также намекнул на провокации со стороны Киева на 9 мая. С начала месяца ВСУ также активизировали попытки атаковать дронами российские территории.
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