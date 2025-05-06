06 мая 2025

Власти Нового Уренгоя введут пропускной режим 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Усиление мер безопастности в Новом Уренгое
Усиление мер безопастности в Новом Уренгое Фото:

Во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Новом Уренгое на некоторые улицы будут пускать по пропускам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На нескольких улицах, где пройдут массовые шествия и торжественные события, будет введен пропускной режим.

«На Ленинградском проспекте, Сибирской, Ямальской и Юбилейной улицах будет действовать пропускной режим», — уточняет пресс-служба администрации в официальном telegram-канале. Представители мэрии также обратили внимание горожан на ограничения по проносу различных предметов: на шествие запрещено брать с собой любые виды жидкостей, включая воду, а также огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, оружие (в том числе холодное) и любые предметы, схожие с ними.

Дополнительно в администрации города напомнили, что в перечень запрещенных к проносу вещей входят профессиональное оборудование для фото и видео съемки, любые сыпучие вещества аэрозольные баллончики и все виды жидкостей, включая воду.  Горожан призвали заранее ознакомиться с правилами и соблюдать требования безопасности для комфортного и спокойного празднования Дня Победы.

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Во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Новом Уренгое на некоторые улицы будут пускать по пропускам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На нескольких улицах, где пройдут массовые шествия и торжественные события, будет введен пропускной режим. «На Ленинградском проспекте, Сибирской, Ямальской и Юбилейной улицах будет действовать пропускной режим», — уточняет пресс-служба администрации в официальном telegram-канале. Представители мэрии также обратили внимание горожан на ограничения по проносу различных предметов: на шествие запрещено брать с собой любые виды жидкостей, включая воду, а также огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, оружие (в том числе холодное) и любые предметы, схожие с ними. Дополнительно в администрации города напомнили, что в перечень запрещенных к проносу вещей входят профессиональное оборудование для фото и видео съемки, любые сыпучие вещества аэрозольные баллончики и все виды жидкостей, включая воду.  Горожан призвали заранее ознакомиться с правилами и соблюдать требования безопасности для комфортного и спокойного празднования Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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