Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны определить возможные цели для нанесения ударов по Киеву с использованием новейшей ракетной системы «Орешник», если Украина предпримет провокационные действия в День Победы. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
В настоящее время на линии боевого соприкосновения с российской стороны действует трехдневный режим перемирия, который продлится до 10 мая. По информации источников, ВСУ готовят в Москве провокации, которые могут превзойти недавние атаки беспилотников. В связи с этим Путин распорядился, чтобы Минобороны РФ определило приоритетные объекты в столице Украины для возможного применения ракетных комплексов «Орешник». Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Донецкое и луганское направления
На донецком направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В районах населенных пунктов Богатырь и Отрадное продолжаются ожесточенные столкновения, при этом украинские вооруженные силы задействуют дополнительные резервы с целью сдерживания наступления российских подразделений. Активные боевые действия отмечаются также вблизи Котляровки и Преображенки, где российским войскам удалось добиться определенных тактических успехов. Минобороны России официально подтвердило переход под контроль Лысовки, а также освобождение Новоеленовки.
В течение минувших суток российские подразделения достигли продвижения на направлениях населенных пунктов Макеевка в ЛНР, а также Катериновка и Новое в ДНР. Кроме того, отмечаются положительные результаты в районах Торского и Ямполовки. ВСУ осуществляют маневренную оборону, однако украинским военным пришлось оставить ряд позиций вследствие несвоевременного пополнения потерь.
В целях укрепления позиций в районе Белогоровки в ЛНР и кременских лесов украинское командование направило туда военнослужащих 20-го отдельного полка беспилотных систем «К-2». Основной задачей этого подразделения, исходя из действий ВСУ, является предотвращение освобождения Григоровки российскими войсками, а также сдерживание продвижения подразделений РФ на других направлениях.
Сумское направление
На сумском направлении ВСУ накануне Дня Победы предприняли очередную попытку проникновения на территорию Курской области, атаковав с различных направлений вблизи населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Российские подразделения открыли ответный огонь, однако украинской стороне удалось малыми группами на мототехнике прорваться в район Теткино. Впоследствии эти украинские формирования были практически полностью ликвидированы. В ближайшее время не исключаются новые попытки украинских сил пересечь государственную границу.
Харьковское направление
В результате серии точечных ударов, нанесенных ВС РФ по городу Харькову, были полностью уничтожены складские помещения, в которых хранились комплектующие для ударных беспилотных летательных аппаратов, средства связи, а также другое высокотехнологичное оборудование, поступившее Киеву от стран НАТО. Для размещения значительной части военных материально-технических средств ВСУ использовали объекты гражданской складской инфраструктуры.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются позиционные столкновения на ряде участков фронта. Существенных изменений линии боевого соприкосновения не отмечается. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии войсковой группировки «Днепр» осуществляют уничтожение скрытых позиций украинских вооруженных сил на территории Запорожской области. Роль БПЛА в современных условиях ведения боя неуклонно возрастает. Для успешного выполнения поставленных задач российские операторы дронов постоянно оттачивают профессиональные навыки и совершенствуют тактические приемы, что способствует достижению значимых результатов на поле боя, пишет «Пятый канал».
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