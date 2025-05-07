Авиакомпания S7 Airlines изменила расписание рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства в аэропортах Центральной России. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, часть рейсов из московского аэропорта Домодедово отменена, другие перенаправлены на запасные аэродромы.
«Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и перед выездом в аэропорт проверять информацию на онлайн-табло», — говорится в официальном сообщении авиаперевозчика. В компании подчеркивают, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов либо обменять их на другие направления при наличии свободных мест.
S7 Airlines призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло авиакомпании перед отправлением в аэропорт. Для клиентов, которые уже находятся на территории воздушной гавани, S7 организует питание, напитки и, при необходимости, размещение в гостинице.
Некоторые авиакомпании, включая «Победа» и «Уральские авиалинии», ранее предупредили своих пассажиров о смены расписания рейсов. Ограничения на перелеты связаны с недавними атаками дронов в столице и других регионах, что способствовало изменениям в работе аэропортов.
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