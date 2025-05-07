Почему Россия продает картофель в другие страны

Россия отправляет картошку на экспорт при своем дефиците
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Россия экспортирует картофель в страны постсоветского пространства
Россия экспортирует картофель в страны постсоветского пространства Фото:

Россия экспортирует около 500 тысяч тонн картофеля в другие страны, несмотря на его дефицит и рост импорта. Нехватка наблюдается на отечественном рынке с 2024 года, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.

«Россия продает в другие страны столовый поздний картофель, когда у нас собран урожай и его негде хранить по всем правилам. Прежде всего, продаем в страны постсоветского пространства. В ответ, мы получаем ранний картофель — например, из Азербайджана, Грузии, Киргизии. Поэтому избавляться от импорта мы пока не планируем, он сохранится для поддержания баланса. Это такая взаимовыручка и разумное регулирование», — объяснил Красильников.

По данным Росстата, к апрелю-маю 2025 года запасы картофеля прошлого сезона у российских производителей были на 30% ниже, чем в прошлом году. Причина — в неурожае прошлого сезона и сокращении посадочных площадей под эту культуру. На фоне дефицита розничные цены выросли до рекордных 110-130 рублей за килограмм.

Чтобы насытить рынок, Россия нарастила поставки из-за рубежа. С января и до начала мая было завезено 350 тысяч тонн картофеля, на 250 тысяч тонн больше прошлогодних показателей. По объемам поставок лидируют Египет и Китай. 

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Россия экспортирует около 500 тысяч тонн картофеля в другие страны, несмотря на его дефицит и рост импорта. Нехватка наблюдается на отечественном рынке с 2024 года, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. «Россия продает в другие страны столовый поздний картофель, когда у нас собран урожай и его негде хранить по всем правилам. Прежде всего, продаем в страны постсоветского пространства. В ответ, мы получаем ранний картофель — например, из Азербайджана, Грузии, Киргизии. Поэтому избавляться от импорта мы пока не планируем, он сохранится для поддержания баланса. Это такая взаимовыручка и разумное регулирование», — объяснил Красильников. По данным Росстата, к апрелю-маю 2025 года запасы картофеля прошлого сезона у российских производителей были на 30% ниже, чем в прошлом году. Причина — в неурожае прошлого сезона и сокращении посадочных площадей под эту культуру. На фоне дефицита розничные цены выросли до рекордных 110-130 рублей за килограмм. Чтобы насытить рынок, Россия нарастила поставки из-за рубежа. С января и до начала мая было завезено 350 тысяч тонн картофеля, на 250 тысяч тонн больше прошлогодних показателей. По объемам поставок лидируют Египет и Китай. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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