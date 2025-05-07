Областная газета «Новый мир» (официальное издание правительства Курганской области) посвятила первую полосу праздничного выпуска 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На обложке номера от 7 мая 2025 года размещена цитата Иосифа Сталина из обращения к народу 9 мая 1945 года.
«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Великая борьба славянских народов за свою судьбу, за свою культуру и за свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией», — процитировали в газете слова советского лидера.
Ранее URA.RU писало, что депутат курганской облдумы и лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов предложил установить в городском Парке Победы бюст Сталина. С инициативой он обращался в правительство Курганской области и лично к губернатору Вадиму Шумкову.
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