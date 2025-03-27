Депутат облдумы предложил властям установить в курганском парке бюст Сталина

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В Кургане депутат облдумы предлагает увековечить память о Сталине
В Кургане депутат облдумы предлагает увековечить память о Сталине Фото:

Депутат курганской облдумы и лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов предложил установить в городском Парке Победы бюст Иосифа Сталина. С инициативой он обратился в правительство Курганской области и лично к губернатору Вадиму Шумкову.

«Приближается великая дата — 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в ходе которой наш народ сломал хребет фашистскому зверю. Мы отдали за эту Победу 27 миллионов жизней. Этой Победой руководил Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому мы обратились с предложением установить в Парке Победы бюст генералиссимуса», — заявил Зырянов в эфире в группе «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти не отказали в инициативе по установке бюста, но рекомендовали обратиться в мэрию Кургана. Коммунисты уверены, что подобный монумент подчеркнет историческое значение юбилея и станет местом памяти и уважения к роли СССР и его руководства в разгроме фашизм.

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Депутат курганской облдумы и лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов предложил установить в городском Парке Победы бюст Иосифа Сталина. С инициативой он обратился в правительство Курганской области и лично к губернатору Вадиму Шумкову. «Приближается великая дата — 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в ходе которой наш народ сломал хребет фашистскому зверю. Мы отдали за эту Победу 27 миллионов жизней. Этой Победой руководил Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому мы обратились с предложением установить в Парке Победы бюст генералиссимуса», — заявил Зырянов в эфире в группе «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, власти не отказали в инициативе по установке бюста, но рекомендовали обратиться в мэрию Кургана. Коммунисты уверены, что подобный монумент подчеркнет историческое значение юбилея и станет местом памяти и уважения к роли СССР и его руководства в разгроме фашизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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