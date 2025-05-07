Сколько картошки в год съедает россиянин

Россия продолжает закупать картофель в других странах, поскольку не в полной мере обеспечивает себя. Средний ежегодный уровень производства находится на уровне 7,2 млн тонн при потребности более восьми миллионов тонн, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.
«По данным Росстата, россиянин в среднем потребляет в год 55 килограмм картошки. Умножаем на численность населения и получаем, что нам для еды нужно порядка 8-8,5 млн тонн. Вырастить столько картофеля удалось только в рекордном по урожайности 2023 году. Средний же урожай последних лет — 7,2 млн тонн», — рассказал эксперт.
Алексей Красильников пояснил, что доля картофеля, выращенного в личных садах и огородах — 3,5 млн тонн. Около 3,7 млн тонн производят сельхозпредприятия. Но этот объем не покрывает всех потребностей России в продукте. Недостающие овощи завозятся из других стран.
«Структура потребления в России примерно следующая. Более 3,5 млн тонн идет на прилавки в ретейл. Около 1,5 млн тонн — на переработку, в производство чипсов, полуфабрикатов, сухих хлопьев и заморозки. Около 500 тысяч тонн мы экспортируем в страны постсоветского пространства — обычно осенью, на волне сбора урожая. И в зависимости от рыночной ситуации закупаем импорт. Он доминирует на прилавках весной», — уточнил представитель Картофельного союза.
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