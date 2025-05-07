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19:52
День Радио 2025: 10 открыток для всех любителей науки
19:50
Тюменский олигарх уговорил власти вывести конницу на юбилейный парад Победы
19:48
Фанаты Макана подняли панику из-за слухов об отмене концерта рэпера в Сургуте
Слухи ХМАО: глава полиции усиливает ставропольский клан
19:45
Президент Сербии смог попасть в Москву
19:40
Житель Курганской области напился и насмерть забил знакомую табуретом
19:37
Паводок залил еще пять дорог в Тюменской области
Слухи ЯНАО: Артюхов поменяет сенатора
19:36
В курганском округе закончили ремонт моста через Тобол. Фото
1
19:35
В краевом минтербезе назвали причину хлопка в Перми
19:32
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня инаугурации
Пермские слухи: депутат пожаловался сам на себя
19:31
Глава Минобороны Белоусов провел важную встречу с коллегой из Конго. Видео
19:30
Путин взял с собой Кадырова на переговоры с президентом Венесуэлы. Видео
19:27
Минтранс дал инструкцию пассажирам задержавшихся рейсов
Челябинские слухи: садовод поборется с коммунистом
19:26
После новости URA.RU свердловчане купили технику и мебель семье с больным ребенком. Фото
19:24
Как проходили первые шествия «Бессмертного полка» в свердловских городах. Фото
19:20
Собянин раскрыл детали атаки украинским дроном
Курганские слухи: потрясающий дворец экс-мэра
19:16
Моор расширил режим ЧС в Тюменской области
19:11
Собянин: отражена атака беспилотника, летевшего на Москву
19:09
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
В Ватикане выбирают нового Папу Римского: где смотреть
19:06
В Тюмень приедет легендарный спортивный комментатор
19:05
«Екатеринбург-ЭКСПО» срочно эвакуировали перед концертом рэпера Macan. Фото
1
19:04
Свердловский военный сжег машину бывшей жены и пришел в полицию
Губернатор-силовик перешел к новым чисткам на Дальнем Востоке
19:03
Санкт-Петербург породнился со столицей Вьетнама
1
19:03
Орбан опозорил главу ЕК за помощь Украине
19:02
Каким будет урожай картофеля в сезоне-2025
Тюменские слухи: губернатор отменил выходные
18:59
«Запретите Hoollywood»: на общественников, жаловавшихся губернатору ХМАО, заявили в полицию
18:57
В Тюмени школьница сбила на самокате пенсионерку
18:56
Власти ХМАО объявили о правилах продажи алкоголя на майских праздниках
Правительство отреагировало на рост цен на картошку
18:55
Пашинян высказался об отношениях с Россией
18:55
«Как дальше с этим жить, не знаю»: страдающая редкой болезнью Алиса Вокс сделала неожиданное заявление
18:52
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встретила гигантская георгиевская лента. Фото, видео
Юрист рассказала URA.RU, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам
18:51
График работы медучреждений ЯНАО на майские праздники
18:49
«КОРТРОС» стала лидером по количеству сделок на рынке новостроек Екатеринбурга
18:49
Аэропорт Внуково восстановил работу
На НТВ состоится премьера самого зрелищного шоу года
18:48
Спецпредставитель Трампа Келлог обозначил, что мешает 30-дневному перемирию
18:47
Жителя Пермского края оштрафовали за забой свиньи из охотничьего ружья
18:47
Red Wings сообщил об изменении маршрута полетов в Таиланд
В Госдуме хотят закрыть детсады для детей нелегальных мигрантов
18:45
Ветеран чеченской войны и волонтер стали кандидатами эсеров на выборах в облдуму
18:43
Захарова высказалась о проблеме с рейсом Вучича
18:39
ГАИ предупредила о рейдах в Свердловской области
Украина пыталась ударить по Москве десятками дронов: что известно об атаке БПЛА и ее последствиях
18:39
Когда в Тюмени отключат горячую воду в 2025 году. График
18:37
В ЯНАО выделили участок под застройку таунхаусами рядом с популярным гипермаркетом
18:37
SHOT: в Московской области сбили украинский БПЛА
Россиян предупредили об ограничениях связи до 9 мая: какие сервисы могут быть недоступны и где. Инфографика
18:37
«Влиятельный человек»: что известно о свердловском бизнесмене, которого задержали за убийство
18:35
Самые дешевые квартиры в Челябинске продают на ЧМЗ и в микрорайоне Чурилово
18:33
Аэропорты Жуковский и Калуга временно перестали принимать самолеты
Почему пенсионная система РФ несправедлива к многодетным матерям
18:33
Жители Нового Уренгоя повторно пожаловались на отсутствие подъездных путей к ДНТ. Фото
18:30
Герои с лапками: подвиги собак и кошек, изменившие ход Великой Отечественной
1
18:28
В Сургуте задержали рейсы в Москву и Санкт-Петербург
В Саранске отменили занятия в учебных учреждениях после угрозы БПЛА: подробности происшествия
18:27
Аэропорты Жуковский и Калуга временно закрыли
18:26
В Тюмени при задержании полицией пострадал подросток. Видео
18:23
В Пермском крае магазины известной сети оштрафовали за продажу просрочки
Россияне застряли в аэропортах из-за ночных атак на Москву: что известно к этому часу
18:23
В Херсонской области заканчивается строительство филиала арт-кластера «Таврида». Фото
18:18
ЛДПР в Челябинске организовала бесплатные занятия спортом для детей
18:16
В ЯНАО установили модель советского истребителя
Бессмертная классика, трофеи Запада и слухи об «Орешнике»: что покажут на параде Победы в Москве
18:16
UnHerd: Путин не будет менять свои планы из-за угроз Трампа
18:15
Хедлайнеры Дня Победы обошлись курганским властям в 2,5 миллиона рублей
3
18:13
В Астане беспилотник попросил жительницу многоэтажки не снимать парад
18:11
Самолет Вучича отправился в Москву после посадки в Баку
18:09
Пермяки стали чаще жениться и реже разводиться
18:06
В Перми водитель высадил пассажиров автобуса на кольце из-за аварии
18:01
Скандальный ресторатор из ХМАО открывает новые кафе в Самаре и запускает рейв-тусовки
18:00
Американский режиссер Стоун захотел снять кино в Москве
18:00
На Ямале отказались от концертов звезд эстрады в День Победы
1
17:59
Экс-проректор РАНХигс получил условный срок за мошенничество
17:50
Депутаты курганской облдумы высадили 5,5 тысяч молодых саженцев сосны. Фото
1
17:49
Крупный пожар охватил квартиру в многоэтажке Екатеринбурга, есть пострадавшие. Фото
17:49
Росрыболовство объяснило, как браконьеры умудряются продавать ямальского муксуна через «Озон»
17:47
От праздника Красного Креста до дня рождения колы: что отмечают 8 мая 2025
17:47
Салют в Москве 9 мая 2025: когда и где смотреть
17:46
«Начинается паника»: тюменский блогер описала ситуацию в московском аэропорту
3
17:46
Никаких самокатов и проезда: список перекрытий на 8 и 9 мая в Екатеринбурге. Карта
1
17:45
Эстония отказалась пропускать самолеты, летящие в Москву 9 мая
17:45
Авиарейсы Курган — Москва перенесли второй раз из-за атаки БПЛА
17:44
Свердловчанин, угрожавший убить себя из-за ссоры с женой, попал в тюрьму. Фото
17:41
Москалькова: Киев хочет вернуть своих пособников террористов в обмен на курян
17:38
В Екатеринбурге открыли уникальную выставку об истории подвига советских врачей
17:37
Депутат-олигарх опоздал на судьбоносную встречу с Паслером из-за атаки на Москву
17:36
Самолет Вучича, летевший в Россию, экстренно сел в Азербайджане
17:35
Дрисколл: США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов
17:35
Депутатов собирают на выборы нового мэра Кургана. Инсайд
17:34
«Немецкие» заброшенные дома в Кургане снесут ради новостроек. Фото
17:33
В ЯНАО мужчина приставал к девочке в автобусе и ударил ее по лицу
1
17:32
Десятки миллионов мальков сиговых рыб выпустят в водоемы Ямала
17:31
Бабушка спикера гордумы Челябинска воевала в партизанском отряде
17:30
В двух российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов
17:30
После расставания с возлюбленной в Перми нашли мертвым 52-летнего мужчину
17:30
«Посмотреть, облизнуться и уйти»: курганцы возмутились повышением цен на готовую еду в магазинах «Жизньмарт»
2
17:28
Друг пропавшего мужа Кати Лель раскрыл подробности его исчезновения
17:27
Транспорт в Челябинске 9 мая будет работать после фейерверка
17:25
Курганские студенты посадили новые цветы на Кировском мосту. Фото
4
17:25
Россиян предупредили о перебоях в работе банкоматов
17:25
Самолет Вучича совершил экстренную посадку по пути в Россию
17:23
В аэропоортах Иваново и Ярославля ввели ограничения
17:22
В Тюменской области выползли ядовитые змеи. Фото
1
17:20
В городах ЯНАО перекроют центральные улицы на 9 мая. Карта
17:15
Bloomberg: новые санкции ЕС заденут страховщиков и «Сургутнефтегаз»
17:11
Курганский синоптик-любитель стал публиковать отчеты об активности комаров
1
17:06
Мадуро рассказал о крепкой дружбе Венесуэлы и России
17:05
Как в Екатеринбурге отметят 80-летие Победы: полная программа праздника
17:04
Соратник экс-мэра Челябинска Тефтелева добился освобождения по УДО
17:03
В Екатеринбурге на треть сократилось число любителей радио
17:02
Около исторической дачи Синакевича в Перми построят игровую зону, теплицу и сцену
17:02
Дроны «Герань» разгромили склад с боеприпасами ВСУ
17:00
В Кремле объяснили, почему России неинтересно возвращаться в G8
17:00
Кафе с отелем продают под снос на трассе в Кургане. Фото
16:59
Сенатор Шептий нашел могилу деда в Волгограде и посетил мемориал. Фото
16:57
«Нарушений не было»: адвокат оценила претензии экс-участницы «Дома-2» Устиненко к авиакомпании
1
16:55
Курганское УФАС выявило нарушения в рекламе льготных займов
16:55
Российские ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника
16:54
ВС РФ освободили село Липовое в ДНР
16:53
Семьям погибших в СВО ишимцев вручили госнаграды
16:52
Спецпредставитель ЯНАО Юрий Гагарин передал дроны и технику в войска
16:52
В ХМАО растет спрос на народные танцы на пике популярности Кадышевой
16:51
Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать цели атаки на Москву
16:50
Пассажиру задержанного рейса Челябинск-Москва потребовалась помощь врачей
16:50
Путин проводит переговоры с главой Венесуэлы
16:50
В Пермском крае ищут вариант защиты Кунгурской пещеры
16:47
В Кремле высказались о конфликте Индии и Пакистана
16:47
ВС РФ освободили Липовое в ДНР
16:46
Пермский ТЮЗ ставит новый спектакль о послевоенной жизни подростков
16:44
Из-за атаки беспилотников задерживается рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень
16:42
Врачи раскрыли состояние женщины, пострадавшей при взрыве газа в Тобольске
16:42
Мадуро прибыл на переговоры с Путиным
16:42
Тяжелая техника прошла по центру Челябинска перед Днем Победы. Фото, видео
16:38
Экс-вратарь «Динамо» завершил карьеру
16:37
Новый начальник пермского главка МВД Владислав Толкунов почтил память погибших в Великой Отечественной войне
16:36
Рамзану Кадырову вручили новую награду
3
16:34
Еще одной соратнице экс-губернатора Куйвашева предложили уйти в отставку
1
16:34
В Тюменской области террористы завербовали 11 детей
16:30
В Госдуме раскритиковали идею Киева по отводу войск
16:30
На 9 мая в Кургане не будут глушить связь
16:28
Жители курганского поселка и села временно останутся без питьевой воды
16:26
Как украсить окна на 9 Мая: идеи, шаблоны, трафареты
16:25
Mash: PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак нового напитка
1
16:22
Лукашенко помиловал восемь тысяч осужденных
16:18
В Пермском крае смертность превысила рождаемость
3
16:17
Сотрудники ЧТПЗ включились во всероссийский проект, посвященный Дню Победы. Видео
16:16
Электросамокаты перестали работать на центральной площади Кургана. Скрин
1
16:13
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
16:13
Климатолог предупредил москвичей о летнем торнадо
16:10
Уровень воды в обмелевшем озере Чебаркуль поднялся почти на полметра за год
16:10
Парад Победы, концерты и выставки: куда сходить 9 Мая в Москве
16:09
Тюменцы встали в многокилометровую пробку. Скрин
16:08
В Тюмени за восемь миллионов рублей продают винтажный автомобиль. Фото
16:08
Лукашенко подписал закон об амнистии осужденных
16:04
В России предупредили о «развале Запада» из-за участия Вучича и Фицо в параде Победы
16:02
ВСУ атаковали Энергодар, есть разрушения
16:00
РИАН: Конфликт Индии и Пакистана отразится на поставках в Россию
15:58
Сколько картошки в год съедает россиянин
15:54
Давили машиной, резали ножом: иностранцы пытались жестоко расправиться с жителем ЯНАО
3
15:52
Настя Ивлеева отказалась от бизнеса в России
2
15:50
В МИД РФ высказались по поводу нового канцлера Германии
15:50
Си Цзиньпин проведет «майские праздники» в России
15:50
Прокуратура пресекла нарушения с невыдачей льготных лекарств в больнице Пермского края
15:48
В МЧС Курской области опровергли фейк об обучении по обезвреживанию бомб
15:48
Где, когда и во сколько смотреть Парад Победы в Тюмени
15:43
Бывший соратник Ройзмана* вернулся с СВО. Фото
1
15:41
Москалькова: Украина придумывает причины, чтобы не возвращать курян домой
15:39
Прекращение огня, «кефир Путина» и ограничения сети перед 9 мая: о чем рассказал Песков журналистам
15:38
Курган богат талантами: студенты показали мастерство военной подготовки. Фото
3
15:37
Советская станция «Космос» упадет на Землю в ближайшие дни
15:37
«Ситуация изменилась»: синоптик рассказал, какую погоду ждать 9 мая в Москве
15:34
Ельцин Центр ответил на идею полпреда Жоги скорректировать повестку
15:33
Полпред Жога считает, что проект СШХ в ЯНАО нужен
15:30
Яблоню, ставшей символом дружбы Кургана и Китая, подменили. Инсайд
3
15:30
В нефтяных компаниях ХМАО резко выросло число травм на производстве
15:28
В Челябинске появился трендовый «волосатый» шоколад. Фото
15:26
Синоптики дали пессимистичный прогноз на День Победы в ХМАО
15:23
Участник программы «Время героев» получил почетную должность в правительстве Приморского края
15:22
Пропавшего на СВО свердловского солдата объявили дезертиром
15:19
Спасатели предупреждают о риске новых затоплений в Сургуте
15:19
В Кургане интересно: в парке развернут 80-метровую Георгиевскую ленту
15:17
К юбилеям городов в ЯНАО обновят и построят десятки зданий
15:17
Эксперт назвал неожиданную причину роста цен на картофель
4
15:16
Экспорт березового шпона из Пермского края в Китай вырос в 10 раз
15:15
Племенной конезавод из Пермского края в два раза сократил убытки
15:15
В Шадринске уже второй день будет 19 градусов
15:14
Директора Берлинского центра Карнеги* Габуева** объявили в розыск
15:11
В Челябинске торжественно встретили Поезд Победы. Фото, видео
15:10
Новым председателем правящей партии Грузии избран премьер-министр Кобахидзе
15:06
В Челябинске снижаются цены на вторичное жилье
15:02
Президент Монголии прибыл в Москву, чтобы встретить День Победы
2
15:00
В Костромской области экстренно эвакуируют жителей одного города
15:00
Из «Полярной совы» в «Белый лебедь»: курганский убийца ждал этапа и отсудил у ФСИН компенсацию
2
15:00
Что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ в Перми
15:00
Почему Россия продает картофель в другие страны
6
15:00
Долгие выходные в Тюмени пройдут под свист ветра
14:58
Назад в 90-е: тело челябинского коммерсанта нашли залитым в бетон
1
14:58
Самолеты, задержавшиеся в Жуковском, готовятся к вылету
14:57
В Челябинске на два месяца закроют движение по Свердловскому проспекту. Схема
14:57
Курганская правительственная газета на передовице процитировала Иосифа Сталина. Фото
7
14:56
В Челябинске заложили аллею кедров в честь летчика, повторившего подвиг Гастелло. Фото, видео
14:56
Из-за празднования Дня Победы улицы Кургана будут перекрыты для проезда машин. Карта
5
14:54
ТМК показала клип, вышедший в рамках большого проекта известного музыканта
14:54
У тюменцев украли сутки отдыха на Пхукете
14:53
Песков ответил на вопрос URA.RU о новом ударе «Орешником»
14:52
Изменено время перекрытия центра Екатеринбурга в День Победы. Карта
14:51
На Парад Победы в Москву приехал 100-летний ветеран из Перми. Видео
1
14:51
Два социальных проекта из ЯНАО вышли в финал всероссийского конкурса
14:49
В Кремле прокомментировали разговор Трампа о запрете российских спортсменов в мировом футболе
14:49
Участников первого потока «Героев Ямала» объявят в День России. Инсайд
14:47
Организаторы перенесенного концерта в ХМАО умалчивают о новой дате выступления скандального рэпера
14:47
МИД РФ: Украина сделала из гитлеровских коллаборационистов «национальных героев»
14:47
Мошенники придумали новую схему для обмана студентов
14:46
Подрядчик сорвал важные соцстройки ЯНАО, получив полмиллиарда рублей авансом
14:46
Песков прокомментировал ограничения связи на День Победы
14:45
Больницы, почта и ЗАГС: как работают важные службы в День Победы в Екатеринбурге
14:44
Кремль — URA.RU: военные принимают все меры для защиты от атак БПЛА
14:42
Президент Сербии Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы
14:42
Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми полностью не затопит. Видео
14:40
Билет на концерт Лепса в Перми стоит в 13 раз дешевле, чем на его шоу в Дубае
14:40
В Кремле озвучили позицию Путина по перемирию
14:40
В Кремле высказались об участии Януковича и Асада в параде Победы
14:40
Кремль: Путину хватит кефира
14:36
Курганским ветеранам доставят поздравительные письма от президента
14:34
Путин: Россия и Беларусь противостоят угрозам наследников нацистов
14:33
Текслер поздравил с Победой челябинку, которую не считали пострадавшей от войны. Фото
14:32
Минфин вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу
14:31
Делороссы обсудят с руководством страны поручения Путина
14:30
Первые троллейбусы пошли по Челябинску в военные годы. Фото
14:23
Где находятся Индия и Пакистан, которые начали боевые действия. Карта
14:22
Жители Чувашии рискуют остаться без интернета 9 мая
14:22
Китай призвал выработать консенсус по украинскому кризису
14:20
Солнечный ветер приближается: прогноз магнитных бурь на 8 мая 2025
14:20
«Оккупация, 13 дней под огнем, ампутация стоп»: путь к Победе челябинского судьи Чернышенко. Видео
14:20
Депутаты предложили изменить расчет пособия для семей с детьми-инвалидами
1
14:17
В Тюменской области из-за паводка началась эвакуация. Фото
14:15
В Курган вернется дождливая погода и ветер
14:13
Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля
14:11
В какое время и где пройдет «Бессмертный полк» в Тюмени
14:10
«Бессмертный полк», каша и русская баня: курганец в Берлине организует акции в День Победы
14:07
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения
14:06
Новый канцлер Германии Мерц получил предложение приехать в Москву 9 мая
14:00
В соцсетях расходится фейк о взломе онлайн-банка при наборе номера 1945
13:59
Появилось видео задержания украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке
13:59
Аэропорт Ярославля закрыт для полетов
13:58
В Курганской области не могут найти перевозчиков по четырем маршрутам
1
13:56
Москалькова провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум
13:56
Звезды с миллионами прослушиваний бесплатно выступят в Екатеринбурге
4
13:56
В ЯНАО пошли первые весенние грибы
13:52
«Даже эти «копейки» нужны»: раскрыт размер пенсии Юрия Стоянова
2
13:49
Истребитель ВВС США потерпел крушение
13:49
ФСБ предотвратила теракт в Каховке с танком Т-34
13:47
В Тобольске открыли памятник УАЗу «Буханке». Фото
13:42
В Челябинске на День Победы один циклон заменит другой
13:42
В Тюменской области мужчина лишился части ноги на работе
13:39
Глава крымского парламента заявил, что Киев пытается сорвать День Победы
13:37
Зубной имплант достали из носа женщины в Екатеринбурге. Фото
2
13:35
В Курганской области назвали самые популярные имена детей
1
13:33
Свердловчанка сорвала куш, загаданный в Новый год под бой курантов
13:32
Россияне могут получить миллион за поимку опасных маньяков
13:32
Названа причина смерти студента, найденного с пакетом на голове в общежитии УрФУ
13:31
В День Победы в Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя
13:26
СК в ЯНАО расследовал дело о школьной драке, после которой ребенок стал инвалидом
13:26
В Копейске на День Победы перекроют улицы на шесть часов. Карта
13:22
Курганское правительство предупредило о мерах безопасности во время шествия «Бессмертного полка»
4
13:21
Реальная стоимость жизни в Челябинске вдвое превысила официальную инфляцию
1
13:21
Курганский завод, которым владеют москвичи, показал рекордную выручку
13:20
Во Владивостоке школьный сторож изнасиловал восьмиклассницу и покончил с собой
2
13:19
Суд отказал ликвидированному фонду Ройзмана* в оспаривании иска минюста
1
13:18
Что выгоднее: вырастить картошку самому или покупать ее в магазине
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