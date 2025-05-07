В центре Кургана готовятся сносить заброшенные аварийные дома по улице Сухэ-Батора, построенные пленными немцами. Участок с аварийными зданиями власти хотят отдать под комплексную застройку. Снести расселенные дома планируют уже до конца года. Об этом сообщили в департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана.
«В рамках договора КРТ аварийные жилые дома будут снесены за счет застройщика. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории запланирован на июнь 2025 года. Снос домов будет осуществлен до конца года», — сообщили чиновники в сервисе с обращениями.
Под снос попадают аварийные дома по Сухэ-Батора, 1, 7 и 9. Еще один объект по улице Победы, 9. Конкретных сроков ликвидации ветхого жилья чиновниками не озвучивались. На заброшенные объекты неоднократно жаловались местные жители. По их словам, они стали притонами для бездомных. Прокурор Владислав Московских торопил чиновников со сносом проблемных домов и поручал организовать проверку в отношении ответственных лиц.
Корреспондентом URA.RU неделю назад был направлен запрос по теме, однако ответ так и не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут 30 домов в частном секторе. Их планируют демонтировать на двух участках недалеко от Бурова-Петровского моста. Еще один частный сектор в рамках КРТ ликвидируют в микрорайоне Мостостроителей. Там планируют снести 24 частных дома, баню и котельную. Участок на 30 гектаров оценили в 81 миллион рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».