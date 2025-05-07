В двух российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Иваново и Ярославль введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных сайтах аэропортов.
Ранее в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок на территории аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были установлены временные ограничения на осуществление полетов. Позднее представители аэропорта «Жуковский» заявили, что введенные ранее ограничения на вылет и прием воздушных судов в настоящее время сняты.
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