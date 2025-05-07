В двух российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов

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Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний Фото:

В аэропортах Иваново и Ярославль введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных сайтах аэропортов.

Ранее в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок на территории аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были установлены временные ограничения на осуществление полетов. Позднее представители аэропорта «Жуковский» заявили, что введенные ранее ограничения на вылет и прием воздушных судов в настоящее время сняты.

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В аэропортах Иваново и Ярославль введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных сайтах аэропортов. Ранее в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок на территории аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были установлены временные ограничения на осуществление полетов. Позднее представители аэропорта «Жуковский» заявили, что введенные ранее ограничения на вылет и прием воздушных судов в настоящее время сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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