Росрыболовство объяснило, как браконьеры умудряются продавать ямальского муксуна через «Озон»

Каналы нелегальных поставок ямальского муксуна на маркетплейсы отследить крайне трудно. Получая баснословную прибыль, браконьеры заинтересованы в том, чтобы постоянно менять каналы поставок, сообщают в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства. Комментарий ведомства поступил после запроса агентства URA.RU о легитимности продаж ямальской рыбы ценных пород на популярной интернет-площадке.
«Продажа совершается посредством использования маркетплейсов, в социальных сетях по обмену быстрыми сообщениями с использованием логистики, предоставляемой службами доставок, что обеспечивает анонимность продавцов. Единственным до настоящего времени эффективным методом пресечения преступлений данной направленности является работа на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации рыбы», — рассказали корреспонденту URA.RU в территориальном управлении.
Росрыболовство не имеет полномочий по отлеживаю рынков сбыта контрафактной рыбы, в том числе на маркетплейсах, но, если располагает какими-то сведениями, направляет их в правоохранительные органы.
«Сделать вывод об эффективности данной работы затруднительно, так как лиц, реализующих рыбу, зачастую установить не представляется возможным», – добавляют собеседники агентства.
Добыча ценных биологических ресурсов приносит браконьерам огромную прибыль. Поэтому нарушители закона заинтересованы в том, чтобы постоянно менять каналы поставок. В свою очередь, государство усиливает контроль там, где рыба наиболее уязвима. «С внедрением в действие комплексной программы восстановления популяции муксуна в границах автономных округов (на федеральных трассах, железнодорожных путях и торговых павильонах) контроль усилен», — уверяет источник.
По данным ведомства, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 2022 по 2024 годы правоохранители выявили всего 11 случаев незаконной добычи муксуна. Было возбуждено восемь уголовных дел. По весьма скромным официальным данным, за эти три года браконьеры добыли 146 экземпляров муксуна разной навески.
Более убедительны научные сведения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. По имеющимся у исследователей расчетам, убыль муксуна от незаконного промысла в 2019–2021 годы составила от 89 до 116,2 тонны. В 2022 году этот показатель составлял 108,4 тонны, в 2023 году — 95,8 тонны, в 2024 — 66,5 тонны.
Официально муксун на Ямале добывается только для научных целей. Квоты на эти цели должны выделяться в объемах до 700 центнеров, считают ученые.
Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Озон» один из предпринимателей занимается реализацией рыбы холодного копчения, в том числе муксуна, нельмы и другой продукции из сырья, добываемого в пределах округа. Стоимость двух кило муксуна доходит почти до семи тысяч рублей. Покупатели не задумываются о том, откуда поставляется сырье, если учесть, что ловля муксуна и нельмы на Ямале запрещена законом и занимаются этим только браконьеры.
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