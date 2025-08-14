Пострадавшим оказали медпомощь
В Салехарде автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся, пострадала пассажирка 19 лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала в своем официальном Telegram-канале.
ДТП произошло в черте города
«По предварительной информации, 15 августа транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось», — сообщается в канале. По данным ведомства, ДТП произошло в черте города.
Пассажирка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. «Водителю и трем другим пассажирам оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
