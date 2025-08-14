14 августа 2025

В райцентре ЯНАО установлены три теплые остановки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки выполнены в едином стиле
Остановки выполнены в едином стиле Фото:

В Тазовском поселке (ЯНАО) установлены три новых теплых остановочных павильона. Два из них появились возле Детской школы искусств, а еще одна — рядом с магазином «Пятерочка».

«В райцентре установили три новые теплые остановки. Теперь ждать транспорт станет гораздо комфортнее. Две остановки находятся рядом с Детской школой искусств, а третья — около магазина „Пятёрочка“», — сообщили в telegram-канале власти Тазовского района.

Новые павильоны будут оборудованы видеонаблюдением и выполнены в едином стиле. Сейчас ведутся работы по подключению электричества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском поселке (ЯНАО) установлены три новых теплых остановочных павильона. Два из них появились возле Детской школы искусств, а еще одна — рядом с магазином «Пятерочка». «В райцентре установили три новые теплые остановки. Теперь ждать транспорт станет гораздо комфортнее. Две остановки находятся рядом с Детской школой искусств, а третья — около магазина „Пятёрочка“», — сообщили в telegram-канале власти Тазовского района. Новые павильоны будут оборудованы видеонаблюдением и выполнены в едином стиле. Сейчас ведутся работы по подключению электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...