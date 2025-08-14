Остановки выполнены в едином стиле
В Тазовском поселке (ЯНАО) установлены три новых теплых остановочных павильона. Два из них появились возле Детской школы искусств, а еще одна — рядом с магазином «Пятерочка».
Новые павильоны будут оборудованы видеонаблюдением и выполнены в едином стиле. Сейчас ведутся работы по подключению электричества.
