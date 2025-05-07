РЖД предупредили пассажиров Москвы о сложностях с онлайн-покупкой билетов

Пассажиры Москвы и Московской области могут столкнуться с трудностями при покупке электронных билетов на поезда РЖД из-за перебоев с интернетом в период с 7 по 9 мая. Об этом сообщает официальный сайт компании.
«В связи с возможными перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ может быть затруднено», — говорится в сообщении. В компании также уточнили, что приобрести билеты можно будет через сети Wi-Fi или в железнодорожных кассах.
При этом пользоваться ранее оформленными билетами в мобильном приложении можно будет и без доступа к интернету. Кроме того, тем, кто не сможет воспользоваться электронным билетом на поезда дальнего следования с отправлением с 7 по 10 мая, обещают вернуть деньги по претензии, которую необходимо направить на адрес Moscow07.05@fpc.ru не позднее 11 мая.
Ранее, 7 мая, жители столицы столкнулись с перебоями мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. В некоторых районах не работали банкоматы, а магазины принимали только наличные. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции.
Сегодня в пресс-службах «Сбера» и ВТБ предупредили о перебоях в работе банкоматов из-за ограничения связи. Помимо этого, в период с 7 по 9 мая будет частично ограничена работа такси, каршеринга, кикшеринга, электросамокатов и велосипедов из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.