РЖД предупредили пассажиров Москвы о сложностях с онлайн-покупкой билетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приобрести билеты на поезд можно будет в кассах РЖД в случае проблем с онлайн-оплатой
Приобрести билеты на поезд можно будет в кассах РЖД в случае проблем с онлайн-оплатой Фото:

Пассажиры Москвы и Московской области могут столкнуться с трудностями при покупке электронных билетов на поезда РЖД из-за перебоев с интернетом в период с 7 по 9 мая. Об этом сообщает официальный сайт компании.

«В связи с возможными перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ может быть затруднено», — говорится в сообщении. В компании также уточнили, что приобрести билеты можно будет через сети Wi-Fi или в железнодорожных кассах.

При этом пользоваться ранее оформленными билетами в мобильном приложении можно будет и без доступа к интернету. Кроме того, тем, кто не сможет воспользоваться электронным билетом на поезда дальнего следования с отправлением с 7 по 10 мая, обещают вернуть деньги по претензии, которую необходимо направить на адрес Moscow07.05@fpc.ru не позднее 11 мая.

Ранее, 7 мая, жители столицы столкнулись с  перебоями мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. В некоторых районах не работали банкоматы, а магазины принимали только наличные. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции.

Сегодня в пресс-службах «Сбера» и ВТБ предупредили о перебоях в работе банкоматов из-за ограничения связи. Помимо этого, в период с 7 по 9 мая будет частично ограничена работа такси, каршеринга, кикшеринга, электросамокатов и велосипедов из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры Москвы и Московской области могут столкнуться с трудностями при покупке электронных билетов на поезда РЖД из-за перебоев с интернетом в период с 7 по 9 мая. Об этом сообщает официальный сайт компании. «В связи с возможными перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ может быть затруднено», — говорится в сообщении. В компании также уточнили, что приобрести билеты можно будет через сети Wi-Fi или в железнодорожных кассах. При этом пользоваться ранее оформленными билетами в мобильном приложении можно будет и без доступа к интернету. Кроме того, тем, кто не сможет воспользоваться электронным билетом на поезда дальнего следования с отправлением с 7 по 10 мая, обещают вернуть деньги по претензии, которую необходимо направить на адрес Moscow07.05@fpc.ru не позднее 11 мая. Ранее, 7 мая, жители столицы столкнулись с  перебоями мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. В некоторых районах не работали банкоматы, а магазины принимали только наличные. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции. Сегодня в пресс-службах «Сбера» и ВТБ предупредили о перебоях в работе банкоматов из-за ограничения связи. Помимо этого, в период с 7 по 9 мая будет частично ограничена работа такси, каршеринга, кикшеринга, электросамокатов и велосипедов из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...