Ушаков объяснил отсутствие Алиева на параде в Москве

Ушаков: Алиев 9 мая примет участие во внутренних мероприятиях Азербайджана
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Алиев примет участие во внутренних мероприятиях Азербайджана 9 мая
Алиев примет участие во внутренних мероприятиях Азербайджана 9 мая Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит 9 мая, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, у президента Азербайджана другие планы. 

«Да, поступило такое сообщение, что что Алиев не прилетит. К сожалению, причин отказа нет. Ну, объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях», — рассказал Ушаков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором отметил важность исторических традиций дружбы и взаимовыручки между народами России и Азербайджана, а также выразил благодарность ветеранам. Алиев уже не впервые пропускает крупные торжества в Москве, однако стороны продолжают подчеркивать значимость союзнических отношений.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит 9 мая, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, у президента Азербайджана другие планы.  «Да, поступило такое сообщение, что что Алиев не прилетит. К сожалению, причин отказа нет. Ну, объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях», — рассказал Ушаков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором отметил важность исторических традиций дружбы и взаимовыручки между народами России и Азербайджана, а также выразил благодарность ветеранам. Алиев уже не впервые пропускает крупные торжества в Москве, однако стороны продолжают подчеркивать значимость союзнических отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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