Ушаков объяснил отсутствие Алиева на параде в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит 9 мая, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, у президента Азербайджана другие планы.
«Да, поступило такое сообщение, что что Алиев не прилетит. К сожалению, причин отказа нет. Ну, объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях», — рассказал Ушаков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором отметил важность исторических традиций дружбы и взаимовыручки между народами России и Азербайджана, а также выразил благодарность ветеранам. Алиев уже не впервые пропускает крупные торжества в Москве, однако стороны продолжают подчеркивать значимость союзнических отношений.
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