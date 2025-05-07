07 мая 2025

Новый канцлер ФРГ Мерц объявил Россию крупнейшей угрозой для Европы

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Новый канцлер Германии сделал неожиданное заявление
Новый канцлер Германии сделал неожиданное заявление Фото:

Россия продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал Welt.

«Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — заявил Мерц. Его слова передает РИА Новости. Канцлер добавил, что для противостояния этим вызовам европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО, передает RT.

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Россия продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал Welt. «Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — заявил Мерц. Его слова передает РИА Новости. Канцлер добавил, что для противостояния этим вызовам европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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