Новый канцлер ФРГ Мерц объявил Россию крупнейшей угрозой для Европы

Россия продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляцию которой вел телеканал Welt.
«Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — заявил Мерц. Его слова передает РИА Новости. Канцлер добавил, что для противостояния этим вызовам европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО, передает RT.
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