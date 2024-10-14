Россия не собирается совершать агрессивные действия против стран Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференц-колле, отметил, что Москва исторически не проявляла инициативы в продвижении военной инфраструктуры к границам НАТО. Эти и другие заявления Дмитрия Песков — в материале URA.RU.
Песков о привлекательности БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком интересе к БРИКС со стороны различных стран мира. Он отметил, что данное межправительственное объединение отличается демократичностью и основано на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, что делает его привлекательным для многих государств. Песков подчеркнул, что в отличие от западных организаций, которые часто ограничивают доступ для других стран, БРИКС привлекает все больше внимания на международной арене.
Кроме того, Песков сообщил, что любые изменения в названии БРИКС (организация названа по первым буквам стран ее членов) требуют согласия всех стран-участниц объединения и пока что название остается неизменным. Он уточнил, что сейчас существует общее мнение, что название должно остаться прежним. Песков также отметил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани должен стать одним из важнейших событий на мировой арене.
Песков о переговорах с США по ядерному оружию
Дмитрий Песков сообщил агентству URA.RU, что проведение переговоров с США по вопросу сокращения ядерного вооружения в текущих условиях является невозможным. Это заявление было сделано в свете высказывания американского президента Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей. Песков подчеркнул, что в контексте военного конфликта, в которой участвуют ядерные державы, такие как США, Великобритания и Франция, нельзя обсуждать сокращение ядерного вооружения без учета всех аспектов безопасности. Он добавил, что Россия считает такие контакты необходимыми и не следует откладывать их, однако все вопросы безопасности должны рассматриваться комплексно, исходя из текущей ситуации.
Песков о ядерных учениях НАТО
Песков выразил мнение, что проведение ядерных учений НАТО на фоне конфликта между Россией и Украиной способствует лишь усилению эскалации. Он отметил, что такие учения в условиях активных столкновений в рамках украинского конфликта не приводят ни к чему, кроме как к возрастанию напряженности.
Песков о якобы планах РФ напасть на НАТО
Российская Федерация не планирует нападение на страны НАТО. В ходе конференц-колла Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в направлении НАТО, а наоборот, сталкивалась с приближением НАТО к своим границам. Россия всегда заботится о своей безопасности и принимает все необходимые меры для ее обеспечения. Он добавил, что, учитывая историю взаимоотношений, становится ясно, кто представляет угрозу и для кого.
Песков о сотрудничестве РФ и США в сфере космоса
Космическая область остается сферой, в которой продолжается взаимодействие между соответствующими агентствами РФ и США. Песков упомянул, что российская сторона следит за развитием космической программы Штатов. Представитель Кремля также заявил, что космическая программа России развивается динамично, однако не всегда возможно визуально отследить ее прогресс.
Песков о выборах в Молдавии
Пресс-секретарь президента заявил, что Россия решительно отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Это заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о претензиях молдавских властей относительно предполагаемого влияния РФ на электоральный процесс в стране.
Песков о саммите «Большой двадцатки»
Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о своем участии в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который состоится в Бразилии 18–19 ноября. Он добавил, что проинформирует, когда решение будет принято.
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