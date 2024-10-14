Россия не собирается нападать на страны НАТО: главные заявления Пескова

Песков: Россия не будет нападать на страны НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков рассказал, что РФ и США сотрудничают в космической области
Дмитрий Песков рассказал, что РФ и США сотрудничают в космической области Фото:

Россия не собирается совершать агрессивные действия против стран Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференц-колле, отметил, что Москва исторически не проявляла инициативы в продвижении военной инфраструктуры к границам НАТО. Эти и другие заявления Дмитрия Песков — в материале URA.RU.

Песков о привлекательности БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком интересе к БРИКС со стороны различных стран мира. Он отметил, что данное межправительственное объединение отличается демократичностью и основано на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, что делает его привлекательным для многих государств. Песков подчеркнул, что в отличие от западных организаций, которые часто ограничивают доступ для других стран, БРИКС привлекает все больше внимания на международной арене.

Кроме того, Песков сообщил, что любые изменения в названии БРИКС (организация названа по первым буквам стран ее членов) требуют согласия всех стран-участниц объединения и пока что название остается неизменным. Он уточнил, что сейчас существует общее мнение, что название должно остаться прежним. Песков также отметил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани должен стать одним из важнейших событий на мировой арене.

Песков о переговорах с США по ядерному оружию

Дмитрий Песков сообщил агентству URA.RU, что проведение переговоров с США по вопросу сокращения ядерного вооружения в текущих условиях является невозможным. Это заявление было сделано в свете высказывания американского президента Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей. Песков подчеркнул, что в контексте военного конфликта, в которой участвуют ядерные державы, такие как США, Великобритания и Франция, нельзя обсуждать сокращение ядерного вооружения без учета всех аспектов безопасности. Он добавил, что Россия считает такие контакты необходимыми и не следует откладывать их, однако все вопросы безопасности должны рассматриваться комплексно, исходя из текущей ситуации.

Песков о ядерных учениях НАТО

Песков выразил мнение, что проведение ядерных учений НАТО на фоне конфликта между Россией и Украиной способствует лишь усилению эскалации. Он отметил, что такие учения в условиях активных столкновений в рамках украинского конфликта не приводят ни к чему, кроме как к возрастанию напряженности.

Песков о якобы планах РФ напасть на НАТО

Российская Федерация не планирует нападение на страны НАТО. В ходе конференц-колла Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в направлении НАТО, а наоборот, сталкивалась с приближением НАТО к своим границам. Россия всегда заботится о своей безопасности и принимает все необходимые меры для ее обеспечения. Он добавил, что, учитывая историю взаимоотношений, становится ясно, кто представляет угрозу и для кого.

Песков о сотрудничестве РФ и США в сфере космоса

Космическая область остается сферой, в которой продолжается взаимодействие между соответствующими агентствами РФ и США. Песков упомянул, что российская сторона следит за развитием космической программы Штатов. Представитель Кремля также заявил, что космическая программа России развивается динамично, однако не всегда возможно визуально отследить ее прогресс.

Песков о выборах в Молдавии

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия решительно отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Это заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о претензиях молдавских властей относительно предполагаемого влияния РФ на электоральный процесс в стране.

Песков о саммите «Большой двадцатки»

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о своем участии в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который состоится в Бразилии 18–19 ноября. Он добавил, что проинформирует, когда решение будет принято.

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Россия не собирается совершать агрессивные действия против стран Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференц-колле, отметил, что Москва исторически не проявляла инициативы в продвижении военной инфраструктуры к границам НАТО. Эти и другие заявления Дмитрия Песков — в материале URA.RU. Песков о привлекательности БРИКС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком интересе к БРИКС со стороны различных стран мира. Он отметил, что данное межправительственное объединение отличается демократичностью и основано на принципах взаимоуважения и равноправного сотрудничества, что делает его привлекательным для многих государств. Песков подчеркнул, что в отличие от западных организаций, которые часто ограничивают доступ для других стран, БРИКС привлекает все больше внимания на международной арене. Кроме того, Песков сообщил, что любые изменения в названии БРИКС (организация названа по первым буквам стран ее членов) требуют согласия всех стран-участниц объединения и пока что название остается неизменным. Он уточнил, что сейчас существует общее мнение, что название должно остаться прежним. Песков также отметил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани должен стать одним из важнейших событий на мировой арене. Песков о переговорах с США по ядерному оружию Дмитрий Песков сообщил агентству URA.RU, что проведение переговоров с США по вопросу сокращения ядерного вооружения в текущих условиях является невозможным. Это заявление было сделано в свете высказывания американского президента Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей. Песков подчеркнул, что в контексте военного конфликта, в которой участвуют ядерные державы, такие как США, Великобритания и Франция, нельзя обсуждать сокращение ядерного вооружения без учета всех аспектов безопасности. Он добавил, что Россия считает такие контакты необходимыми и не следует откладывать их, однако все вопросы безопасности должны рассматриваться комплексно, исходя из текущей ситуации. Песков о ядерных учениях НАТО Песков выразил мнение, что проведение ядерных учений НАТО на фоне конфликта между Россией и Украиной способствует лишь усилению эскалации. Он отметил, что такие учения в условиях активных столкновений в рамках украинского конфликта не приводят ни к чему, кроме как к возрастанию напряженности. Песков о якобы планах РФ напасть на НАТО Российская Федерация не планирует нападение на страны НАТО. В ходе конференц-колла Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в направлении НАТО, а наоборот, сталкивалась с приближением НАТО к своим границам. Россия всегда заботится о своей безопасности и принимает все необходимые меры для ее обеспечения. Он добавил, что, учитывая историю взаимоотношений, становится ясно, кто представляет угрозу и для кого. Песков о сотрудничестве РФ и США в сфере космоса Космическая область остается сферой, в которой продолжается взаимодействие между соответствующими агентствами РФ и США. Песков упомянул, что российская сторона следит за развитием космической программы Штатов. Представитель Кремля также заявил, что космическая программа России развивается динамично, однако не всегда возможно визуально отследить ее прогресс. Песков о выборах в Молдавии Пресс-секретарь президента заявил, что Россия решительно отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Это заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о претензиях молдавских властей относительно предполагаемого влияния РФ на электоральный процесс в стране. Песков о саммите «Большой двадцатки» Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о своем участии в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который состоится в Бразилии 18–19 ноября. Он добавил, что проинформирует, когда решение будет принято.
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