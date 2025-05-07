Боевые вертолёты Ка-52 впервые задействованы для защиты неба Подмосковья от дронов ВСУ, которые пытаются атаковать военную и гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает Mash. Официально информация не подтверждалась.
«В Московской области впервые применили ударные вертолёты Ка-52 для перехвата воздушных беспилотников ВСУ. За один вечер машины нейтрализовали не менее 14 БПЛА, пытавшихся приблизиться к столице», — пишет telegram-канал Mash.
Кадры работы экипажей появились в сети благодаря записям местных жителей. Ранее для таких задач в регионе преимущественно использовались системы ПВО, однако манёвренность и огневая мощь Ка-52 позволили усилить противовоздушную оборону.
В Минобороны РФ пока не комментируют операцию. URA.RU направило запрос в военное ведомство, ответ ожидается.
Украинская армия совершила серию атак на столицу. Как сообщил глава Москвы Сергей Собянин, над Москвой были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. Всего российские средства ВВО за минувшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника, а также ряд ракет и управляемых бомб.
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