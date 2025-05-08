Трамп заявил, что объявит 8 мая о торговой сделке с одной из стран

Президент США Дональд Трамп объявил, что в Овальном кабинете Белого дома состоится пресс-конференция, посвященная крупной торговой сделке. Это будет первое такое соглашение после недавнего введения таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, отметив, что это соглашение является «первым из многих». Однако конкретные детали о стране-партнере пока не раскрыты.
«Завтра [8 мая] утром в 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС) в Овальном кабинете [Белого дома] состоится большая пресс-конференция, посвященная крупной торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!» — написал глава государства на своей странице в соцсети Truth Social. Ожидается, что пресс-конференция прольет свет на детали новой торговой сделки и ее потенциальное воздействие на международные экономические отношения США.
Второго апреля Трамп объявил о введении универсальных таможенных пошлин в размере 10%, которые вступили в силу пятого апреля. Затем последовали индивидуальные пошлины, начавшие действовать с девятого апреля.
Введение универсальных и индивидуальных пошлин на импорт в США вызвало негативную реакцию со стороны ряда стран, а также критику внутри страны, в том числе со стороны американских нефтяников. После жалоб торговых партнеров и угроз ответных мер, Вашингтон приостановил действие повышенных тарифов для 75 государств, за исключением Китая, чтобы провести переговоры и скорректировать торговую политику.
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