12 апреля 2025

Bild: Трамп разочаровался в своих советниках после введения тарифов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ближайшее окружение Дональда Трампа не оправдало его смелых ожиданий
Ближайшее окружение Дональда Трампа не оправдало его смелых ожиданий Фото:

Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в собственных советниках после введения жестких тарифов. По мнению немецких журналистов, программа с пошлинами развивается не по тому сценарию, на какой рассчитывал глава Белого дома.

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идет не по плану», — пишет газета Bild. По данным СМИ, президент США вскоре отодвинет на второй план министра торговли Говарда Лютника и советника по торговым вопросам Питера Наварро. Последний, вероятнее всего, станет «козлом отпущения» в случае полного провала компании по тарификации, считают обозреватели.

В начале апреля Вашингтон утвердил повышенные пошлин для 185 стран. Позже американские нефтяники обвинили Трампа в крахе индустрии из-за чрезмерных ограничений, передает «Национальная служба новостей». А Европа предложила ввести контрпошлины на решения Трампа, напоминает RT.

После многочисленных жалоб со стороны партнеров США объявили о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключение сделали лишь для Китая. 

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Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в собственных советниках после введения жестких тарифов. По мнению немецких журналистов, программа с пошлинами развивается не по тому сценарию, на какой рассчитывал глава Белого дома. «Рост цен рассматривается как четкий сигнал, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идет не по плану», — пишет газета Bild. По данным СМИ, президент США вскоре отодвинет на второй план министра торговли Говарда Лютника и советника по торговым вопросам Питера Наварро. Последний, вероятнее всего, станет «козлом отпущения» в случае полного провала компании по тарификации, считают обозреватели. В начале апреля Вашингтон утвердил повышенные пошлин для 185 стран. Позже американские нефтяники обвинили Трампа в крахе индустрии из-за чрезмерных ограничений, передает «Национальная служба новостей». А Европа предложила ввести контрпошлины на решения Трампа, напоминает RT. После многочисленных жалоб со стороны партнеров США объявили о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключение сделали лишь для Китая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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