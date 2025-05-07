07 мая 2025

В Тюмени усилят контроль за безопасностью

В Тюменской области на день Победы введут усиленный режим для спецслужб
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиленный режим коснется Росгвардии, полиции, медицинских и спасательных служб
Усиленный режим коснется Росгвардии, полиции, медицинских и спасательных служб Фото:
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В Тюменской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы в связи с празднованием дня Победы. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Принятые меры по усилению безопасности направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение оперативного реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Дополнительный мониторинг общественных территорий и зон проведения массовых мероприятий будет осуществляться посредством видеонаблюдения, интегрированного в аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“.», — говорится в сообщении.

В режиме повышенной готовности до 11 мая будут работать Тюменский территориальный центр медицины катастроф, скорая медицинская помощь, травмпункты и токсикологические отделения. Кроме того, на местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить дополнительные патрули полиции и сотрудники Росгвардии.

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В Тюменской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы в связи с празднованием дня Победы. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Принятые меры по усилению безопасности направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение оперативного реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Дополнительный мониторинг общественных территорий и зон проведения массовых мероприятий будет осуществляться посредством видеонаблюдения, интегрированного в аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“.», — говорится в сообщении. В режиме повышенной готовности до 11 мая будут работать Тюменский территориальный центр медицины катастроф, скорая медицинская помощь, травмпункты и токсикологические отделения. Кроме того, на местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить дополнительные патрули полиции и сотрудники Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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