В Тюмени усилят контроль за безопасностью

В Тюменской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы в связи с празднованием дня Победы. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Принятые меры по усилению безопасности направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение оперативного реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Дополнительный мониторинг общественных территорий и зон проведения массовых мероприятий будет осуществляться посредством видеонаблюдения, интегрированного в аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“.», — говорится в сообщении.
В режиме повышенной готовности до 11 мая будут работать Тюменский территориальный центр медицины катастроф, скорая медицинская помощь, травмпункты и токсикологические отделения. Кроме того, на местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить дополнительные патрули полиции и сотрудники Росгвардии.
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