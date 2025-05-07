В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 9 мая в Новом Уренгое (ЯНАО) будут временно изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности участников и гостей торжеств, а также беспрепятственного проведения парада и других массовых мероприятий, сообщают в администрации города.
«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, 9 мая меняются схемы движения по маршрутам №3, 4, 6, 7, 8, 22, 25», — сообщает telegram-канал «НУР. Официально». Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом возможных задержек и изменений маршрутов.
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