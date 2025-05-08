Стало известно, чем Путин напоил и накормил прибывших на 9 Мая лидеров

Появилось меню, которое давали лидерам на обеде с Путиным в Кремле

09 мая 2025 в 00:53 Размер текста - 17 +

На обеде гостям предлагали выбрать из двух вин: кубанского и крымского Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Прибывшие в Москву на празднование 80-летия Победы на приеме с президентом РФ Владимиром Путиным могли выбрать себе еду из меню, в котором представлены салат с крабом и клубникой, пельмени с Осетриной и два вина на выбор. Об этом сообщили белорусские журналисты, прибывшие в составе делегации республики во главе с лидером страны Александром Лукашенко. «Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной, уха по-карельски, филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей», — следует из меню. Его опубликовал telegram-канал «Пул Первого». Гостям также предлагалось два десерта на выбор: щербет из морошки или яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин прибывшие в Кремль могли выпить «Блан де Неж» (Крым) и «Казак Красная Горка» (Краснодарский край), оба 2022-го года. Ранее в Кремле рассказали, когда начинают готовить меню ко Дню Победы. Подготовка начинается уже после Нового года. Вплоть до самого праздника идут дегустации блюд и их согласование, в котором участвуют сотрудники администрации президента РФ, отвечающие за банкет. Меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций Фото: Telegram-канал «Пул Первого», https://t.me/pul_1/16749 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибывшие в Москву на празднование 80-летия Победы на приеме с президентом РФ Владимиром Путиным могли выбрать себе еду из меню, в котором представлены салат с крабом и клубникой, пельмени с Осетриной и два вина на выбор. Об этом сообщили белорусские журналисты, прибывшие в составе делегации республики во главе с лидером страны Александром Лукашенко. «Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной, уха по-карельски, филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей», — следует из меню. Его опубликовал telegram-канал «Пул Первого». Гостям также предлагалось два десерта на выбор: щербет из морошки или яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин прибывшие в Кремль могли выпить «Блан де Неж» (Крым) и «Казак Красная Горка» (Краснодарский край), оба 2022-го года. Ранее в Кремле рассказали, когда начинают готовить меню ко Дню Победы. Подготовка начинается уже после Нового года. Вплоть до самого праздника идут дегустации блюд и их согласование, в котором участвуют сотрудники администрации президента РФ, отвечающие за банкет.