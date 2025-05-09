«Я дал слово Путину»: Вучич раскрыл подробности своего визита в Москву

Вучич: прибыв в Москву, я выполнил обещание Путину
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Вучич заявил, что выполнил обещание, данное Путину
Вучич заявил, что выполнил обещание, данное Путину Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Сербии Александр Вучич в первом интервью после приезда в Москву заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину, и прибыл в столицу РФ на празднование 9 Мая, несмотря на все препятствия. Интервью с сербским лидером опубликовал российский журналист Павел Зарубин.

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь. Сегодня я выполнил, что сказал», — подчеркнул Вучич в интервью российскому журналисту. Кадры беседы с сербским лидером журналист выложил у себя в Telegram.

Серьский лидер отметил, что перед Россией и Сербией стоит задача по увековечиванию памяти о выдающейся победе в ВОВ. «У нас есть задача: сохранить память о великой победе. Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», — заявил Вучич.

Президент Сербии прибыл в Москву 7 мая, несмотря на угрозы Еврокомиссии (ЕК) для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. По прибытии он посетил Красную площадь в Москве и записал видеообращение.

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Президент Сербии Александр Вучич в первом интервью после приезда в Москву заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину, и прибыл в столицу РФ на празднование 9 Мая, несмотря на все препятствия. Интервью с сербским лидером опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь. Сегодня я выполнил, что сказал», — подчеркнул Вучич в интервью российскому журналисту. Кадры беседы с сербским лидером журналист выложил у себя в Telegram. Серьский лидер отметил, что перед Россией и Сербией стоит задача по увековечиванию памяти о выдающейся победе в ВОВ. «У нас есть задача: сохранить память о великой победе. Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», — заявил Вучич. Президент Сербии прибыл в Москву 7 мая, несмотря на угрозы Еврокомиссии (ЕК) для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. По прибытии он посетил Красную площадь в Москве и записал видеообращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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