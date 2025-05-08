08 мая 2025

Монголия, Киргизия, Абхазия: граждане каких иностранных государств прошли на 9 Мая по площади Кургана

Иностранные военные участвовали в Параде Победы в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные граждане проходят обучение в Курганском пограничном институте
Иностранные граждане проходят обучение в Курганском пограничном институте Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Иностранные военнослужащие приняли участие в Параде Победы в Кургане. В шествии участвовали курсанты из Киргизии, Монголии, Таджикистана, Абхазии и Армении, которые обучаются в Курганском пограничном институте ФСБ России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. На параде отметили, что вклад многонационального советского народа в Победу 1945 года остается важным историческим событием.

«Великая Победа 1945-ого года — это победа многонационального советского народа. И сегодня в едином строю иностранные военнослужащие, обучающиеся в Курганском пограничном институте ФСБ России», — сообщили на параде. Среди участников были военнослужащие из Киргизии, где за годы войны более 15 тысяч солдат получили боевые награды, а первым киргизским Героем Советского Союза стал Дуйшенкул Шопоков. Также в марше шли таджикские военные: известно, что каждый четвертый житель Таджикистана был призван на фронт, а более 100 тысяч не вернулись домой.

«Чеканя шаг, проходят военнослужащие Монголии», — передает обстановку корреспондент с площади Ленина. На параде напомнили, что Монголия одной из первых поддержала Советский Союз в борьбе против нацизма. В колоннах также прошли военнослужащие из Абхазии и курсанты из Армении, которые несли государственные флаги своих стран.

Парад Победы в Кургане стал частью масштабных праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Больше информации по Дню Победы в Кургане в онлайн-трансляции URA.RU.

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Иностранные военнослужащие приняли участие в Параде Победы в Кургане. В шествии участвовали курсанты из Киргизии, Монголии, Таджикистана, Абхазии и Армении, которые обучаются в Курганском пограничном институте ФСБ России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. На параде отметили, что вклад многонационального советского народа в Победу 1945 года остается важным историческим событием. «Великая Победа 1945-ого года — это победа многонационального советского народа. И сегодня в едином строю иностранные военнослужащие, обучающиеся в Курганском пограничном институте ФСБ России», — сообщили на параде. Среди участников были военнослужащие из Киргизии, где за годы войны более 15 тысяч солдат получили боевые награды, а первым киргизским Героем Советского Союза стал Дуйшенкул Шопоков. Также в марше шли таджикские военные: известно, что каждый четвертый житель Таджикистана был призван на фронт, а более 100 тысяч не вернулись домой. «Чеканя шаг, проходят военнослужащие Монголии», — передает обстановку корреспондент с площади Ленина. На параде напомнили, что Монголия одной из первых поддержала Советский Союз в борьбе против нацизма. В колоннах также прошли военнослужащие из Абхазии и курсанты из Армении, которые несли государственные флаги своих стран. Парад Победы в Кургане стал частью масштабных праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Больше информации по Дню Победы в Кургане в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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