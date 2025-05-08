В Кургане 9 Мая летчики провели акцию «Бессмертный полк в небе», взяв с собой в воздух фотографии участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе летного центра «Логовушка».
«Экипажи „Логовушки“ в честь 80-летия Победы провели акцию „Бессмертный полк в небе“. Летчики взяли с собой в воздух портреты участников Великой Отечественной войны. Самолеты пролетели на высоте 200 метров над площадью», — сообщили URA.RU в летном центре.
В воздушной части парада участвовала авиация летного центра «Логовушка» и Куртамышского «Оберон-клуба» ДОСААФ России. Над площадью имени Ленина пролетели самолеты Ан-2, Як-18T и вертолет Ми-2.
«Немногие города могут похвастаться тем, что им разрешено выполнять подобные полеты, поэтому приятно и радостно за наш родной Курган. Для меня этот полет особенно важный и ответственный. Это не просто работа, мы демонстрируем летное мастерство и подготовку, подаем пример молодому поколению», — отметил замдиректора по летной подготовке ЛЦ «Логовушка» Андрей Тюнин.
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