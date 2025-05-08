08 мая 2025

Летчики устроили «Бессмертный полк в небе» на 9 Мая в Кургане. Видео

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Акция «Бессмертный полк в небе» прошла в рамках Парада Победы
Акция «Бессмертный полк в небе» прошла в рамках Парада Победы Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане 9 Мая летчики провели акцию «Бессмертный полк в небе», взяв с собой в воздух фотографии участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе летного центра «Логовушка». 

«Экипажи „Логовушки“ в честь 80-летия Победы провели акцию „Бессмертный полк в небе“. Летчики взяли с собой в воздух портреты участников Великой Отечественной войны. Самолеты пролетели на высоте 200 метров над площадью», — сообщили URA.RU в летном центре.

В воздушной части парада участвовала авиация летного центра «Логовушка» и Куртамышского «Оберон-клуба» ДОСААФ России. Над площадью имени Ленина пролетели самолеты Ан-2, Як-18T и вертолет Ми-2. 

«Немногие города могут похвастаться тем, что им разрешено выполнять подобные полеты, поэтому приятно и радостно за наш родной Курган. Для меня этот полет особенно важный и ответственный. Это не просто работа, мы демонстрируем летное мастерство и подготовку, подаем пример молодому поколению», — отметил замдиректора по летной подготовке ЛЦ «Логовушка» Андрей Тюнин.

За мероприятиями, посвященным Дню Победы в Кургане, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Прямой эфир с празднования смотрите здесь.

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В Кургане 9 Мая летчики провели акцию «Бессмертный полк в небе», взяв с собой в воздух фотографии участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе летного центра «Логовушка».  «Экипажи „Логовушки“ в честь 80-летия Победы провели акцию „Бессмертный полк в небе“. Летчики взяли с собой в воздух портреты участников Великой Отечественной войны. Самолеты пролетели на высоте 200 метров над площадью», — сообщили URA.RU в летном центре. В воздушной части парада участвовала авиация летного центра «Логовушка» и Куртамышского «Оберон-клуба» ДОСААФ России. Над площадью имени Ленина пролетели самолеты Ан-2, Як-18T и вертолет Ми-2.  «Немногие города могут похвастаться тем, что им разрешено выполнять подобные полеты, поэтому приятно и радостно за наш родной Курган. Для меня этот полет особенно важный и ответственный. Это не просто работа, мы демонстрируем летное мастерство и подготовку, подаем пример молодому поколению», — отметил замдиректора по летной подготовке ЛЦ «Логовушка» Андрей Тюнин. За мероприятиями, посвященным Дню Победы в Кургане, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Прямой эфир с празднования смотрите здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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