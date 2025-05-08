08 мая 2025

Как в Тюмени прошел Парад Победы. Фоторепортаж

В Тюмени завершился Парад Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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После перерыва в несколько лет Тюмень вновь увидела Парад Победы
После перерыва в несколько лет Тюмень вновь увидела Парад Победы Фото:

В Тюмени завершилась парадная часть празднования 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. Самые яркие моменты этого события — в фотоподборке URA.RU.

Парад Победы начался в центре Тюмени в 10:00
Парад Победы начался в центре Тюмени в 10:00
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По центру Тюмени прошли военные, курсанты ТВВИКУ и боевые машины
По центру Тюмени прошли военные, курсанты ТВВИКУ и боевые машины
Фото:
Тюменское высшее Военно-инженерное командное училище считается одним из лучших в стране
Тюменское высшее Военно-инженерное командное училище считается одним из лучших в стране
Фото:
В Параде Победы приняли участие расчеты МЧС
В Параде Победы приняли участие расчеты МЧС
Фото:
Появление на параде боевых машин вызвало у зрителей настоящий восторг
Появление на параде боевых машин вызвало у зрителей настоящий восторг
Фото:
Многие зрители фотографировались на фоне танка, проезжающего по главной улице Тюмени
Многие зрители фотографировались на фоне танка, проезжающего по главной улице Тюмени
Фото:
Проход конной колонны стал настоящим украшением тюменского Парада Победы
Проход конной колонны стал настоящим украшением тюменского Парада Победы
Фото:
Конная колонная прошлась маршем по ул. Республики
Конная колонная прошлась маршем по ул. Республики
Фото:
С Днем Победы!
С Днем Победы!
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В Тюмени завершилась парадная часть празднования 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. Самые яркие моменты этого события — в фотоподборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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