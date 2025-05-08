После перерыва в несколько лет Тюмень вновь увидела Парад Победы
В Тюмени завершилась парадная часть празднования 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. Самые яркие моменты этого события — в фотоподборке URA.RU.
Парад Победы начался в центре Тюмени в 10:00
По центру Тюмени прошли военные, курсанты ТВВИКУ и боевые машины
Тюменское высшее Военно-инженерное командное училище считается одним из лучших в стране
В Параде Победы приняли участие расчеты МЧС
Появление на параде боевых машин вызвало у зрителей настоящий восторг
Многие зрители фотографировались на фоне танка, проезжающего по главной улице Тюмени
Проход конной колонны стал настоящим украшением тюменского Парада Победы
Конная колонная прошлась маршем по ул. Республики
С Днем Победы!
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