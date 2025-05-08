08 мая 2025

Тюменцы выстроились в очереди за водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы скупили всю воду в центре Тюмени
Тюменцы скупили всю воду в центре Тюмени Фото:

Во время празднования 80-й годовщины Победы в центре Тюмени выстроились огромные очереди за водой. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«В супермаркетах, которые находятся в центре Тюмени, просто не протолкнуться. Люди выстроились в огромные очереди, покупают, в основном, воду. В некоторых магазинах дешевой питьевой воды почти не осталось», — сообщил с места событий журналист агентства.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выстроились очереди за бесплатной кашей. 9 мая в Тюмени празднуют 80-летие Великой Победы. Утром в городе прошел праздничный парад, а затем шествие «Бессмертного полка».

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Во время празднования 80-й годовщины Победы в центре Тюмени выстроились огромные очереди за водой. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «В супермаркетах, которые находятся в центре Тюмени, просто не протолкнуться. Люди выстроились в огромные очереди, покупают, в основном, воду. В некоторых магазинах дешевой питьевой воды почти не осталось», — сообщил с места событий журналист агентства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выстроились очереди за бесплатной кашей. 9 мая в Тюмени празднуют 80-летие Великой Победы. Утром в городе прошел праздничный парад, а затем шествие «Бессмертного полка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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