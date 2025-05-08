Тюменцы выстроились в очереди за водой

Во время празднования 80-й годовщины Победы в центре Тюмени выстроились огромные очереди за водой. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«В супермаркетах, которые находятся в центре Тюмени, просто не протолкнуться. Люди выстроились в огромные очереди, покупают, в основном, воду. В некоторых магазинах дешевой питьевой воды почти не осталось», — сообщил с места событий журналист агентства.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выстроились очереди за бесплатной кашей. 9 мая в Тюмени празднуют 80-летие Великой Победы. Утром в городе прошел праздничный парад, а затем шествие «Бессмертного полка».
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