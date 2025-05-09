Лукашенко заявил о готовности России к заключению мира на Украине

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Лукашенко считает, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир
Лукашенко считает, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия давно готова заключить мир на Украине, а не просто перемирие. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — отметил Лукашенко в интервью телеканалу NBC. Слова белорусского лидера передает «БелТА».

Как подчеркнул Лукашенко, инициатива по прекращению конфликта теперь зависит не от Москвы. Он также выразил уверенность, что если США и Украина договорятся о необходимости мира, то европейские страны поддержат это решение, и конфликт завершится.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время для страны не существует риска возникновения военного конфликта в ближайшей перспективе. Такое заявление он сделал во время торжественного мероприятия, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил, что западные страны предпринимают попытки повлиять на историческую память белорусского народа относительно событий Великой Отечественной войны.

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Россия давно готова заключить мир на Украине, а не просто перемирие. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — отметил Лукашенко в интервью телеканалу NBC. Слова белорусского лидера передает «БелТА». Как подчеркнул Лукашенко, инициатива по прекращению конфликта теперь зависит не от Москвы. Он также выразил уверенность, что если США и Украина договорятся о необходимости мира, то европейские страны поддержат это решение, и конфликт завершится. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время для страны не существует риска возникновения военного конфликта в ближайшей перспективе. Такое заявление он сделал во время торжественного мероприятия, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил, что западные страны предпринимают попытки повлиять на историческую память белорусского народа относительно событий Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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